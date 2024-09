Martina, madre e insegnante modello. Gli studenti ricordano la loro prof: "Non sa quanto l’abbiamo aspettata"

Corinaldo (Ancona), 3 settembre 2024 – "Ora prof si riprenda tutto". Struggente la lettera degli studenti del liceo Perticari per ricordare Martina Regni, docente e moglie dell’ex sindaco di Corinaldo morta a soli 45 anni per un brutto male. Oggi l’ultimo alle 18 nella chiesa di San Francesco a Corinaldo.

Madre di quattro figli, Martina combatteva da anni contro un male che ha spento troppo presto il suo splendido sorriso. Se n’è andata via per sempre in punta di piedi, con quella discrezione e attenzione per gli altri che l’ha sempre contraddistinta. Una donna d’altri tempi, così la descrivono quanti la conoscevano e sapevano quanto era attaccata alla sua famiglia con cui viveva in una casa in mezzo al verde, alle porte di Corinaldo. Il giardino, i cavalli e tanti sogni per se, il marito Matteo e i loro quattro figli, Martina li portava nel cuore, sogni che quel maledetto male ha stroncato prima che, potesse realizzarli.

Era amata da tutti, anche dai suoi studenti del liceo Perticari da cui si è dovuta allontanare per dedicarsi alle cure. Ma loro non l’hanno mai dimenticata e hanno voluto ricordarla con una commovente lettera: "Ciao prof, non sa quante volte abbiamo sperato di rivederla rientrare in classe, eravamo quasi sicuri potesse accadere perché la vita è bella e certe cose non dovrebbero succedere, mai, a nessuno. Non sa quante cose ci ha insegnato prof, senza volerlo. Non sa quante volte sorrideremo anche se non vorremmo farlo, perché lei ci ha insegnato che bisogna sorridere, il nostro sorriso è un regalo prezioso per qualcun altro. Non sa quante volte l’abbiamo pensata, insieme, o ognuno in cuor suo, nutrendo chi più chi meno la speranza di poterla vedere di nuovo su quella cattedra. Non sa quante volte questa estate, sapendo che le cose non andavano come sarebbero dovute andare, abbiamo pregato perché tutto potesse cambiare di colpo, ma purtroppo non è andata così. E ricominceremo senza di lei e senza la speranza che a volte certe cose possono cambiare, perché ora la certezza è che certe cose possono accadere e spegnere in un momento il sorriso di chiunque. Anche di chi come lei, quel sorriso lo aveva dentro e quello no, quello non lo spegnerà mai nessuno perché quello che ci ha insegnato noi ce lo porteremo dietro e dentro, per sempre. Ciao prof Martina, adesso lassù riprenditi tutto quello che ti è stato tolto". Ieri, all’ospedale di Corinaldo è stata aperta la camera ardente dove in molti hanno voluto renderle omaggio e portare il loro saluto al marito Matteo, per 10 anni sindaco nel borgo gorettiano. Tanti anche i messaggi di cordoglio che si susseguono su Facebook: "Alla famiglia più stretta, alle figlie e ai figli Pietro, Elena, Maddalena, Nicola, a Matteo, alla mamma Manuela e al babbo Mauro, alla sorella Francesca e a tutta la famiglia allargata mandiamo un abbraccio grande e forte da tutti noi, vicini in questo momento così buio" il messaggio della Asd Corinaldo calcio a 5.