Zanelli, la preside in pensione. Il saluto di prof ed ex studenti

Mariagrazia Braglia, stimatissima dirigente scolastica dell’Istituto Zanelli, ha salutato i colleghi professori e tutto il personale della scuola in occasione del suo pensionamento. Il collegio docenti, dopo tanti anni di collaborazione, ha deciso di scrivere una lettera dove si parla della "grande emozione in occasione dei saluti dei pensionandi". Non è un anno come gli altri allo Zanelli, dicono gli insegnanti, "perché terminano il loro prezioso impegno professionale la dirigente scolastica e alcuni docenti che hanno contribuito a costruire e a far diventare la nostra scuola un punto di riferimento per chi la vive e per tutto il territorio. Un’occasione importante, significativa, che riempie di orgoglio e soddisfazione non solo chi ha operato direttamente nella realizzazione di indirizzi nuovi e progetti importanti, ma anche tutti quelli che, a diverso titolo, hanno contribuito a rendere un luogo di formazione e di crescita il nostro Istituto. Questo momento è anche un lasciare andare, un non rivedere più volti e voci che sono stati presenze accoglienti, guide preziose, colleghi/e con cui abbiamo condiviso un percorso lavorativo e umano di relazioni".

Il collegio prosegue ringraziando "per la passione, l’impegno e la dedizione che questi docenti hanno dimostrato verso il loro lavoro, affrontato non solo con professionalità ma anche con tanto cuore. Sono stati una risorsa preziosa e un punto di riferimento per colleghi e studenti, contribuendo a creare un ambiente accogliente e a dare prestigio alla nostra scuola. L’Istituto Zanelli da sempre si distingue per la qualità dell’insegnamento, per un legame profondo e un forte senso di appartenenza nei confronti di quella che non può essere definita solamente un’istituzione scolastica, ma anche una grande famiglia educante. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande esempio di umiltà, dedizione e competenza che ha portato la nostra scuola a vivere con uno sguardo di fiducia e determinazione verso il futuro. Emozionante anche il momento della consegna, da parte di giovani docenti (ex studenti della nostra scuola), del regalo ai pensionandi: una somma di denaro che hanno scelto di destinare ad iniziative benefiche. Ringraziamo quindi i colleghi e la dirigente per il loro operato, con la promessa di prenderci cura della cosa più preziosa: la crescita dei nostri ragazzi come persone in cammino".