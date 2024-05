Ac/Dc a Reggio Emilia: oggi il grande giorno dei 100mila

Noi ci siamo intrufolati ieri al Villaggio le Reggiane per vedere lo spirito del pre-concerto. Scorgiamo un signore distinto. La prima traccia sull’iPod grande bianco, regalatogli dalla mamma a 20 anni, è fissa inossidabile. ‘Thunderstruck’, seguita a ruota da ‘Shoot to Thrill’, seconda traccia dell’album ‘Back in Black’ e resa ulteriormente immortale dalla versione contenuta nel film ‘Iron Man 2’. Alvise, dentista, è pronto a cantarla a squarciagola insieme ai suoi idoli, intanto però scappa verso la sua bimba di 4 anni che punta decisa il truck dell’erbazzone reggiano, prima di riuscire a farsi fare una foto.

Concerto degli AC/DC: i fan fremono (foto Artioli)

Va meglio con una coppia giunta in mattinata da Torino, Laura e Maurizio Savino, a cui chiediamo da quanto tempo seguono la band australiana. "Da sempre – risponde lei, e poteva essere altrimenti ? - Da quando ho imparato a capire chi fossero. Ero adolescente e non potevo non farmi trascinare da quel tipo di adrenalina e carica, soltanto loro. Unica. I bis? Vorrei che suonassero ‘Sin City’. Ma se è già nella set-up è difficile”. La coppia fa sapere che dopo Reggio volerà per vederli il 12 giugno a Monaco.

Ci imbattiamo in una piccola comitiva. Tre persone, di cui due reggiani, Nikita e Filomena, e Antonio, arrivato da Milano. "La prima volta li avevo visti nel 1991, il biglietto costava 40mila lire – attacca Nikita, bardato da capo a piedi nell’Ac/Dc style –. Erano soldi all’epoca”. Antonio li segue da 30 anni: “Quando sono nato mio papà li ascoltava già, per cui è stato un processo naturale”.

Reggiana è Elena Belletti, idraulica alla Coopservice, fan del gruppo da 25 anni suonati. Accanto a lei, intento a ispezionare le magliette per chiedere magari alla mamma di comprargliene una, c’è il figlioletto Lorenzo, 8 anni: “Sarà il suo primo concerto. Stasera porterò anche mia figlia, di 13. Vorrei tanto riascoltare ‘Thunderstruck’ e T.N.T.’”. In sosta davanti al camioncino della birra Alessandro Vasirani, insegnante. “Difficilissimo prevedere cosa sceglieranno per accomiatarsi. ‘Back in Black’? Magari”.

Tutto pronto per gli AC/DC a Reggio Emilia

La sicurezza

La divisione anticrimine della Questura di Reggio, per la ricorrenza della giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, sarà presente nel posto di polizia allestito in Arena.