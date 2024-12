Gaia torna a Sanremo: “Ci si vede in Riviera”

Reggio Emilia, 2 dicembre 2024 – Il samba lo balla da ieri Gaia Gozzi, felice per essere stata ufficializzata (un ritorno) assieme ad altri 29 colleghi al Sanremo anno del Signore 2025, condotto – un ritorno – da Carlo Conti e da Alessandro Cattelan (il Sanremo Giovani e in co-conduzione l’ultima serata).

“Ci si vede in Riviera” è la frase-flash che Gaia ha lasciato su Instagram, un saluto ai fan e ai follower al quale è seguita qualche storia di quotidianità sempre su Ig. La cantautrice nata a Guastalla 27 anni fa conclude così un 2024 pieno di picchi, la vetta più alta è uno dei tormentoni estivi più incisivi, quel ‘Sesso e Samba’ cantato sia agli aperitivi sulla spiaggia, sia dai bambini delle elementari che prendono il bus uscendo da scuola. A Sanremo, Gaia approderà quindi tra i favori della critica, e chissà se anche del pronostico, visti i suoi ultimi successi radiofonici. Di sicuro dovrà scontrarsi con giovani exploit e pezzi da novanta sanremesi, da Achille Lauro e Rocco Hunt fino a Giorgia e alla clamorosa presenza del ribelle Fedez.

Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato dal singolo ’Tokyo’ primo in radio, Gaia ha proseguito con ’Dea Saffica’, brano definito ’manifesto’ dai suo fan, per poi fare il ‘botto’ radiofonico definitivo con ‘Sesso e samba’ in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata per ben quatro dischi di platino.

L’annuncio dell’arrivo al Festival dei Fiori dell’artista nata a Guastalla (ma cresciuta a Viadana, in provincia di Mantova) fa seguito alla sua precedente partecipazione all’Ariston, nel 2021 con ‘Cuore Amaro’ e nel 2024 nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note scatenate del classicone ‘Lady Marmalade’.

Questi tutti gli artisti in gara: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willy Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sara Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Tille, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tomy Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo featuring Gue Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.