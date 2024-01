Ligabue operato al tendine, la foto in stampelle: “Ho voluto cominciare l’anno col piede giusto”

Bologna, 16 gennaio 2024 – Luciano Ligabue è stato operato al tendine d’Achille. Lo ha fatto sapere direttamente il cantante tramite i suoi profili social, postando una foto in stampelle.

“Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto – ha scherzato Ligabue – Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare”. Nessun problema, eccetto le stampelle che lo obbligheranno a fermarsi per un po’. “Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!” Tanti i messaggi di vicinanza e affetto dei suoi fan, tra una “Buona guarigione” e un “ti aspettiamo”.

L’album e il tour

Il 2023 è stato un anno pieni di successi per Ligabue, con l’uscita del suo nuovo album “Dedicato a noi” a settembre e il successivo Indoor Tour 2023 nei palazzetti. Grande entusiasmo in tutte le date, con il cantante che è tornato a esibirsi dal vivo davanti ai suoi fan tra nuove canzoni e cavalli di battaglia. Anche se non sono mancate le polemiche, come quando la rockstar ha dovuto rinunciare alle date di Roma ed Eboli. Il motivo? Il cantante era senza voce, ma ciò non ha placato il disappunto di chi aveva pagato il biglietto e si era recato con ore di anticipo al concerto. Non resta che sperare che il 2024 sia ancora migliore per Ligabue, stampelle a parte.