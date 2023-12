Pirru compra Mister Pizza: "Arriviamo a 100 dipendenti e saremo leader del mercato"

Reggio Emilia, 22 dicembre 2023 – La società L&I Food srl, proprietaria del marchio Pirru, ha concretizzato nelle scorse ore l’acquisizione di una importante realtà ristorativa reggiana: sono state infatti rilevate interamente ’Mister Pizza’ e il ’Laboratorio di Mister Pizza’ in in viale Monte Grappa.

Luca Pirruccio e un'invitante pizza

È evidente la soddisfazione del titolare della L&I Food srl, Luca Pirruccio: "Questa operazione, mi permette di acquisire una posizione di leader di mercato su Reggio e provincia sia per quanto concerne la pizza, ma anche per tutto ciò che riguarda il servizio a domicilio. L’azienda acquisita, Mister Pizza, non si è limitata alla consegna della pizza a domicilio, ma ha offerto una vasta gamma di prodotti del territorio: per effetto delle sinergie con Pirru

si potrà ordinare dal nostro sito internet la pizza, il sushi, il gelato, il dolce, una zuppa, un hamburger o addirittura un mazzo di fiori, tutto con un’unica consegna e anche i prodotti gluten free già offerti in tutti i miei locali. Anche nella struttura di viale Montegrappa, il nuovo locale targato Pirru utilizzerà il ben noto impasto ma offrirà anche la pizza sottile: con questa operazione supereremo le cento unità lavorative".

Ma Pirruccio non dimentica anche l’importanza della solidarietà: "Nell’immobile di viale Monte Grappa, dedicherò un’area per proseguire ed implementare il progetto della mia fondazione ’Reggiamoci Forte’, alla quale tengo molto, con diversi progetti già in cantiere".

Il gruppo Pirru è stato assistito in questa operazione dall’avvocato Stefano Ferri che ne ha curato gli aspetti legali, societari e giuslavoristici e dal dottor Alessandro Ferri per quanto riguarda ogni aspetto correlato al personale dipendente.