Addio al grande industriale Ivano Corghi, fondò il gruppo Walvoil

Reggio Emilia, 25 marzo – Il mondo degli industriali reggiani in lutto per la morte di Ivano Corghi, uno dei grandi imprenditori della storia di Reggio.

Il fondatore di quella che divenne poi la Walvoil, colosso nel settore dell’oleodinamica, si è spento ieri, all’età di 79 anni.

Corghi è stato presidente dell’azienda per decenni, fino al 2018 quando il gruppo è stato poi acquisito da Interpump dell’altro capitano d’industria Fulvio Montipò.

Una storia nata nel 1973 quando Ivano e Alessandro Mazzali – entrambi provenienti dall’esperienza della Iotti&Strozzi che avevano fatto nascere col supporto di Albano Strozzi – fondarono la società Mazzali&Corghi in via dei Gonzaga, con lo scopo di progettare e realizzare componenti oleodinamici.

L’azienda poi nel ‘75 si trasformerà in Valvoil snc, con l’ingresso in società di Renato e Luciano Casappa. Nel ‘79 l’entrata in Borsa divenendo una spa (società per azione) e nel ‘92 la forte presenza di Valvoil sui mercati statunitensi suggerisce all'azienda di modificare il proprio nome in Walvoil per differenziarsi dalla storica azienda americana Valvoline, produttrice di lubrificanti ed olii per impianti industriali.

Corghi lascia la moglie Silvana, il figlio Alessandro e la sorella Loretta oltre agli adorati nipoti Elisabetta, Nicoletta e Boris e i pronipoti Asia, Riccardo ed Emma. Domani si svolgeranno i funerali partendo alle 16 dalla casa funeraria ‘Reverberi’ in via Terezin per il cimitero di Rivalta. Ai fiori si preferiscono offerte al Grade che la famiglia Corghi ha sempre sostenuto negli anni con generose donazioni.