Cambia vita: da assistente socio sanitaria a imprenditrice agricola

Reggio Emilia, 3 ottobre 2024 - Azienda agricola, ma non solo: in quest’epoca di disaffezione alla vita dei campi, Eleonora de Stefani accompagnata dal marito Alessandro Torri Giorgi (assessore a Casina) l’ha scelta con convinzione creando a Cortogno di Casina ‘Villa VillaColle’. Lì ha dato sostanza non solo a un’impresa ma anche a un’idea di benessere a contatto con la natura, che parte dall’accoglienza di animali e bimbi con un passato difficile per arrivare a un home restaurant vegano dove si mangia ciò che viene coltivato nei campi limitrofi, verdure ma persino fiori. Lei stessa spiega: «Siamo un’azienda agricola a carattere familiare, coltiviamo orticole e fiori, alleviamo animali da cortile che ci fanno da compagnia. Per l’home restaurant arrivano clienti da tutto il Nord Italia, ma facciamo anche vendita diretta e partecipiamo ai mercatini».