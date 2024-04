Elezioni Reggio Emilia, la rosa dei candidati Pd: De Franco confermato capolista

Reggio Emilia, 18 aprile 2024 – Tredici consiglieri uscenti dalla Sala del Tricolore e due assessori in carica riproposti in lista. E oltre la metà sono new entry (o quasi). È la rosa dei 32 candidati al Consiglio Comunale del Pd – capofila nella coalizione del centrosinistra che appoggerà il civico Marco Massari come aspirante sindaco – il primo partito reggiano a svelare i nomi per le amministrative al termine dell’assemblea.

Il capolista – come confermato anche nei giorni scorsi dal segretario Massimo Gazza (che invece, rispetto a rumors che circolavano nei mesi scorsi, non scenderà in campo, ma potrebbe fare l’assessore come il segretario cittadino e capogruppo uscente Gianluca Cantergiani) – sarà Lanfranco de Franco , designato come futuro vicesindaco. Ma la grande novità è la presenza della scalpitante Stefania Bondavalli, come già anticipato da tempo dal Carlino . La consigliera regionale uscente – di fatto l’unica rimasta in assemblea legislativa nel listino di Stefano Bonaccini – con il volo verso le Europee del governatore, proverà a guadagnarsi un posto in giunta a suon di preferenze.

E si prevede per questo, uno scontro tutto al femminile con l’altra assessora uscente, Annalisa Rabitti. Altra sorpresa sarà Alberto Nicolini , ex presidente di Arcigay, che affiancherà nella lotta ai diritti civili la sua già vice nell’associazione Fabiana Montanari , che ci riprova dopo il lustro da consigliera. Come lei, tentano il bis anche Fausto Castagnetti , Riccardo Ghidoni , Giuliano Ferrari , Paolo Genta , Claudio Pedrazzoli , Cinzia Ruozzi , Matteo Braghiroli , Claudia Aguzzoli , Marwa Mahmoud (con queste ultime in lizza per il ruolo di capogruppo in Consiglio), Matteo Iori (che sarebbe apprezzato, bipartisan, nuovamente come presidente del consesso, dopo l’ottimo lavoro svolto), Palmina Perri e Davide Corradi (il quale – si dice – potrebbe avere chance in giunta con deleghe al centro storico). Seguono poi nomi freschi. Spiccano Ghassan Ezzarraa, velocista d’atletica ed educatore, Giovanni Anceschi, presidente della società di calcio Santos, l’avvocatessa Cecilia Barilli, la referente dell’associazione culturale Galline Volanti, Ada Francesconi, la responsabile dell’associazione sportiva ’Balliamo sul Mondo’ e ingegnera della Bonifica, Cristina Casarini e l’ingegnere informatico che lavora all’Efsa (European Food Safe Authority) Davide Prandi e la coordinatrice della coop San Giovanni Bosco, Emanuela Gallingani.

Infine tanti segretari di circoli Pd: Nicolò Medici (Giovani Dem), Federico Macchi (studente e già attivo nelle Consulte), Nando Ganassi (giurista), Francesca Boni (segretaria circolo centro storico, che può ambire anche alla giunta e già candidata cinque anni fa con Reggio E’ di de Franco), Giulia Domenichini (maestra), Luisa Carbognani (in passato già consigliera comunale), Sara Paderni (imprenditrice) e Antonio Casella (capotreno delle Ferrovie e già candidato sindaco dieci anni fa, tornato nel Pd dopo la parentesi scissionista di Articolo Uno).