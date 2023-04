A Valencia per la Basket Cup Emozioni per 50 baby reggiani

A un anno di distanza dalla prima spedizione anche nel 2023 una rappresentativa reggiana ha partecipato alla ‘Valencia Basket Cup’, il Torneo Internazionale che si disputa all’interno di quella che può essere considerata come la struttura più bella d’Europa, l’incredibile Alqueria del Basket, sede del Valencia Basket. Grazie alla Provincia di Reggio quasi cinquanta ragazzi, tutti nati tra il 2006 e il 2012 e provenienti da dieci diverse società, sono scesi in campo agli ordini di otto coach per vivere un’esperienza indimenticabile. Alla manifestazione, che ha superato gli oltre mille atleti, hanno aderito squadre provenienti da Stati Uniti, Messico, Francia, Finlandia e Regno Unito. Ad accompagnare i ragazzi anche quattro figure di riferimento della Fip Provinciale come il presidente Davide Giudici, il vice-presidente Alessandro Paladini, il responsabile minibasket Paolo Foroni e il segretario Andrea Bagnacani. L’obiettivo per il 2024 è quello di portare a Valencia anche una rappresentativa femminile.