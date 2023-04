Bortolotti, che peccato: nel Challenger di Murcia perde una finale combattuta

Finale amara per Marco Bortolotti a Murcia. Impegnato nel torneo Challenger disputato sui campi in terra rossa spagnoli insieme al compagno di doppio Sergio Martos Gornes, il 32enne tennista di Reggiolo si è piegato ad un passo dalla vittoria del titolo dopo due set estremamente equilibrati contro il padrone di casa Daniel Rincon ed il giordano Abdullah Shelbayh: i futuri campioni, che in semifinale erano stati in grado di estromettere le teste di serie numero 1 del seeding, si sono aggiudicati il primo parziale al tie-break, imponendosi 7-3 sui rivali, per poi aggiudicarsi anche il secondo col punteggio di 6-4.

Al di là della delusione per l’epilogo, Bortolotti si conferma comunque in gran forma, visto che la finale di Murcia dà seguito a due semifinali consecutive, conquistate sempre in Spagna a Las Franquesas del Valles e a Sanremo. Risultati che danno speranza per il futuro, visto che il best ranking nella classifica ATP di doppio, quel 103 raggiunto nell’agosto dello scorso anno, non appare così irraggiungibile (oggi staziona al numero 123).

CT CORREGGIO – Ottima prova per Marcello Ferrara nel tabellone Under 16 della 44esima Coppa delle Viole, torneo giovanile tra i più importanti in regione andato in scena a Ravenna.

Il promettente giovane del Circolo Tennis Correggio si è arreso solo in semifinale di fronte a Filippo Parra del Ten Center Sport Cervia, mettendo in mostra un tennis di alto livello.