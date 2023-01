Brindisi Unahotels 81-74: la strada verso la salvezza torna a complicarsi

Brindisi-Unahotels

Reggio Emilia, 29 gennaio 2023 – Niente blitz per l’Unahotels sul parquet del PalaPentassuglia di Brindisi. Reggio detta legge, ma senza uccidere il match, per tre quarti. Ma nell’ultimo l’Happy Casa cambia passo, aggiusta le percentuali, ed è più lucida nel finale. Vanificando quindi il grande lavoro svolto dalla truppa di Sakota nei minuti precedenti. Reggio non riesce quindi a centrare il tris di vittorie consecutive che avrebbe potuto cambiare il volto dell’annata, o quantomeno fare un passo importantissimo in avanti in chiave salvezza.

Tuttavia, rispetto a precedenti sconfitte, la squadra biancorossa non si è disunita, non ha mollato e incassa una battuta d’arresto dolorosa ma non devastante. Maturata tra l'altro con l'assenza all'ultimo momento di Vitali, fermato da una indisposizione alla fine del riscaldamento pregara.

Sull’asse Cinciarini-Hopkins l’Unahotels apre in modo spumeggiante il match: 2-11 al 4’. Vitucci si rifugia in time-out e riassesta un le cose per i suoi. Successivamente le due squadre giocano a “ciapano” più che a pallacanestro, così alla prima sirena il tabellone indica uno scarno: 13-15.

L’avvio del secondo periodo è invece più favorevole ai padroni di casa, perlomeno in termini d’inerzia. Sicchè, sul 19-19 dopo un minibreak salentino, è Sakota a chiamare il classico minuto di sospensione per contenere l’ondata. Che gli emiliani riescono a interrompere solo al culmine di un complessivo 8-0 siglato dalla truppa di Vitucci. La seconda metà della frazione viaggia poi in sostanziale equilibrio, con Perkins da una parte e il collettivo biancorosso dall’altra in evidenza, in virtù di questo le due formazioni vanno all’intervallo lungo sul 37 pari.

La Pallacanestro Reggiana approccia decisamente meglio il ritorno sul parquet, con Hopkins e Reuvers a risolvere situazioni delicate e Olisevicius a trovare bei canestri, gli ospiti arrivano a toccare il +10 in un paio di occasioni, rintuzzando le reazioni degli uomini di Vitucci. Un trend positivo che Cinciarini e compagni si portano sino alla terza sirena, con la ciliegina sulla torta della “bomba” di Strautins, a filo di cronometro, che spedisce Reggio agli ultimi 10’ in doppia cifra di vantaggio.

Il margine però l’Unahotels lo dilapida subito, tra errori difensivi ed errori di frenesia in attacco. In meno di 90 secondi l’Happy Casa piazza un superparziale di 11-0, mette la freccia (61-60) e riapre completamente la partita. L’emorragia biancorossa la interrompe un bel canestro di Reuvers e la gara si decide poi negli ultimi minuti. Brindisi pare avere qualcosina in più e a 30 secondi dalla fine, complice anche un mancato tagliafuori sui tiri liberi della difesa biancorossa, è sul +6. E’ l’allungo decisivo.

Il tabellino

HAPPY CASA: Burnell 2, Reed 20, Bowman 12, Harrison 4, Lamb 8, Mascolo 4, Mezzanotte, Bayhehe 13 ,Riismaa , Perkins 18. N.e.:Riismaa, Bocevski e Vitucci M. All.: Vitucci F.

UNAHOTELS: Anim 10, Reuvers 13, Hopkins 14, Cipolla, Strautins 8, Cinciarini 8, Burjanadze 6, Senglin, Olisevicius 13, Diouf 2. N.e.: Vitali e Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Michele Rossi, Christian Borgo, Sergio Noce

Parziali: 13-15, 37-37, 50-60,

Note: tiri da 3: Happy Casa 3/20, Unahotels 6/23; tiri liberi: Brindisi 20/25, Reggio Emilia 16/21.