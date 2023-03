Colimodio mette tre ori in bacheca

Ottimi risultati e tempi per i giovani atleti di Reggiana Nuoto alle finali regionali del "Torneo Invernale Esordienti" di Forlì. Per ogni specialità sono stati convocati i migliori 8 atleti, usciti dopo un doppio turno di qualifiche in quattro concentramenti. Netti miglioramenti per tutti i reggiani e grande soddisfazione per i tecnici, Riccardo Sassi e Lorenzo Monteleone (Esordienti A) ed Emanuele Copparosa e Camilla Caffarri (Esordienti B). Diciotto gli atleti protagonisti: Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Caterina Campagna, Nathan Colimodio, Giorgia Daviddi, Adele Fabbi, Elisa Fornaciari, Leonardo Grasselli, Linda Maramotti, Michele Menozzi, Felipe Roldan Garcia, Lucio Salsi, Joel Sciaboni, Eva Siligardi, Marta Sirianni, Alessandra Valente, Gabriele Vincenti e Federico Zini.

Nicolò Baldi (A1) ha ottenuto l’argento nei 50 stile libero e l’oro nei 100 farfalla; Nathan Colimodio (B2), oro nei 50 stile, 50 rana e 100 rana; Eva Siligardi (B1), argento nei 100 dorso e 50 stile, oro nei 50 dorso; e Federico Zini (A2), argento nei 100 rana. Inoltre la squadra reggiana ha conseguito l’argento nella staffetta 4x50 mista maschi (A), con il quartetto formato da Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Leonardo Grasselli e Federico Zini.