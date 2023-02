"Diana mi piace da sempre, ho la sua maglia"

di Giuseppe Marotta Con le sue intro che contornano le partite d’epica, e con la combo "nome più cognome" degli autori dei gol urlati, ha fatto scuola nel mondo della telecronaca italiana. Sua la voce che ha accompagnato gli italiani nelle cavalcate vincenti dei Mondiali del 2006 e di Euro 2020: parliamo di Fabio Caressa, noto giornalista sportivo di Sky. Nel suo percorso ha incontrato anche Reggio Emilia e i suoi volti noti dello sport. Fabio Caressa, pensando al calcio nella nostra città, cosa le viene in mente? "Sicuramente l’inaugurazione dello stadio ’Giglio’ (15 aprile del 1995, ndr) con Reggiana-Juventus 1-2. Ero presente alla gara, ricordo bene il patron granata di quel tempo, Franco Dal Cin". C’è un calciatore degli anni d’oro granata che le è rimasto impresso? "Ci pensavo proprio in queste ore, visto che è uscita la notizia della sua assoluzione dopo 17 anni (dall’accusa di traffico di droga, ndr): sto parlando di Michele Padovano, grande attaccante". Per gli allenatori, scontato citare Carlo Ancelotti: la Reggiana fu il trampolino di lancio. "Ed è stata fondamentale, iniziare da casa fu uno dei colpi d’intelligenza di Carlo. Fu il suo primo club, dopo gli anni da vice di Arrigo Sacchi in Nazionale. E poi...