Domani il resto delle partite: Entella di scena a Pesaro

La Reggiana prova ad allungare in vetta in attesa degli impegni domenicali delle rivali per il primo posto. Domani, alle 14,30, la Virtus Entella fa visita ad una Vis Pesaro che punta ad uscire dalla zona playout ai danni dell’Olbia, che viceversa fa visita al Cesena. Nelle altre gare della 34ª giornata si gioca il derby Carrarese-Siena, mentre il fanalino Aquila Montevarchi riceve la Recanatese; l’Ancona prova a ripartire sul campo della Torres, mentre il Gubbio è ospite del San Donato Tavarnelle. L’Imolese va a caccia di continuità a Pontedera, mentre il Fiorenzuola gioca ad Alessandria; chiude il quadro la sfida di Lucca, dove arriva la Fermana.

Classifica: Reggiana 72, Virtus Entella 68, Cesena 66, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana e Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, Alessandria, Imolese e San Donato Tavarnelle 31, Aquila Montevarchi 27.