Ecco la nuova casa della Reggiana Boxe

E’ in arrivo una nuova casa per la Reggiana Boxe Olmedo. A partire dalla prossima stagione sportiva la società di pugilato abiterà infatti gli spazi dell’ex mangimificio Caffarri, il grande edificio di via Gioia che da anni versava in abbandono e che, grazie a un importante intervento di riqualificazione a cura di Stu Reggiane e del Comune, viene ora recuperato e convertito in uno spazio con nuove destinazioni di utilizzo. L’edificio, con una disponibilità di 2500 metri quadrati, è infatti oggetto di opere di riqualificazione e rimodulazione degli spazi per circa 3 milioni di euro che ne consentiranno l’uso da parte di tre diverse realtà del mondo sportivo e culturale reggiano. Oltre alla Boxe troveranno spazio all’ex mangimificio anche il centro di riciclaggio Remida e il teatro Mamimò.

Gli spazi sono stati presentati ieri in antemprima alla stampa. "Siamo molto soddisfatti di questa soluzione di riconversione degli spazi, sia per la qualità dell’intervento, sia per la possibilità di dare una risposta in tempi rapidi a una società come la Reggiana boxe Olmedo che ha un fortissimo legame con il terriotorio e che vanta, oltre a importanti risultati sportivi, un numero molto significativo di tesserati – hanno detto il sindaco Luca Vecchi e l’assessora a Educazione e sport Raffaella Curioni – Questo luogo, facilmente accessibile, è parte di un grande progetto di riqualificazione del quartiere che passa attraverso la cultura, l’educazione e lo sport, creando la possibilità di sinergie e iniziative per tutta l’area".

Lo spazio destinato al pugilato ha una superficie di 400 metri quadrati costituito da un unico ambiente, con il tetto in legno a vista formato da capriate lignee originali che conferiscono un aspetto suggestivo all’ambiente. L’accesso principale e quello di servizio alla palestra della boxe saranno ovviamente indipendenti rispetto alle altre associazioni.

Alla presentazione sono intervenuti anche Mauro Rozzi, presidente Fondazione per lo sport, Luca Torri, ad di Stu Reggiane, ed Emiliano Martinelli, presidente di Reggiana Boxe Olmedo.