Emore Iemmi (Vianese). "Un girone pazzesco. Si va su con 84 punti: li possiamo fare»

Emore Iemmi, mister della Vianese. La chiamiamo dopo aver già sentito gli altri due suoi colleghi.

"Allora significa che arriverò terzo…".

Scherzi a parte, domenica si è riaperto tutto.

"Esatto, per noi era importante che il Bibbiano non vincesse. Diciamo che ora c’è l’ufficialità che sarà una lotta a tre".

Vede una favorita?

"A questo punto no, si guarderà di domenica in domenica. In altri gironi l’Arcetana, terza, avrebbe già vinto, ed è tutto dire. Una sola cosa è certa: se il Bibbiano le vince tutte, andrà su…".

Il vostro è il miglior attacco: sarà l’arma vincente?

"Ognuno ha le sue. L’Arcetana subisce pochissimo, il Bibbiano ha equilibrio nei numeri".

Chi segue il torneo non si annoia.

"Da fuori credo sia una gran bella lotta, dall’interno è una rottura (tono scherzoso, ndr). Forse la cosa che ci distingue dalle altre è la pressione, perché fin dall’inizio la Vianese è stata vista come la favorita. Ma la pressione aiuta a stare sul pezzo".

Un messaggio per Te

deschi e Paganelli?

"Sono persone squisite. Tedeschi l’ho anche allenato vincendo un campionato proprio a Bibbiano. Paganelli lo conosco da avversario, ma siamo tutti e tre persone che viaggiano su binari simili".

Con quanti punti si arriverà primi?

"Noi possiamo farne 84, quindi dico 84. Sarà una bella rottura dover fare solo i playoff per chi non arriverà primo".