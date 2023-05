Giorgio Vezzosi agli Europei Under 17 con l’Italia

C’è anche un giovane reggiano tra gli azzurrini della nazionale Under 17 che sarà impegnata negli Europei di categoria che iniziano oggi in Ungheria. Parliamo del difensore centrale Giorgio Vezzosi (nella foto), classe 2007 in forza al Sassuolo, ma cresciuto nel vivaio della Reggio Calcio. La convocazione per il campionato europeo rappresenta un importante step nella crescita di un ragazzo promettente. L’Italia Under 17, guidata dall’ex bomber Bernardo Corradi, farà il suo esordio domani alle 20 contro la Spagna, mentre le due gare successive della fase a gironi andranno in scena domenica 21 e mercoledì 24 maggio, rispettivamente contro Serbia e Slovenia. Per gli azzurrini ci sarà anche una grande possibilità. In caso di percorso positivo nella prima fase della manifestazione, verrà messa in palio, nelle gare di semifinale e il successivo spareggio del 30 maggio, la qualificazione ai Mondiali di categoria. Vezzosi è considerato uno dei punti di forza della squadra tanto che ha già raccolto alcune presenze anche con l’Under 18 del CT Pedone, pur essendo due anni più giovane rispetto al resto della squadra.