Il Lentigione anticipa a sabato col Mezzolara

Nel campionato di Serie D

continuano gli anticipi, anche se questa volta delle squadre reggiane sarà soltanto il Lentigione a scendere in campo sabato contro il Mezzolara (al consueto orario delle 14,30).

Stesso orario, ma domenica, e quindi con calendario confermato, Scandicci-Correggese (i toscani il sabato non hanno a disposizione gli spogliatoi del loro stadio) e Bagnolese-Athletic Carpi, con la società di Claudio Lazzaretti che in passato non ha mai voluto spostare le partite. E dunque senza accordo tra le società, la Lega Nazionale Dilettanti non concede il permesso, confermando per sabato la sola gara del Lentigione. Le richieste

sono state fatte dalle squadre ospitanti, proprio perché poi si tornerà in campo mercoledì 8 febbraio con due gare molto interessanti come il derby Correggese-Lentigione e Forlì-Bagnolese, con i romagnoli secondi in classifica.

Intanto il giudice sportivo ha

comunicato le squalifiche relative alla quinta giornata del girone di ritorno. Per le squadre reggiane si tratta di due difensori, Marco Saccani della Bagnolese e Daniele Cavallari della Correggese, entrambi giunti alla quinta ammonizione stagionale.

In tema Bagnolese, va detto che la società rossoblù sta cercando di stringere i tempi per il tesseramento dell’albanese Fabio Sakaj, centrocampista centrale classe 1998, arrivato dal Cattolica, ma non ancora utilizzato.

Domenica contro il Carpi potrebbe essere la volta buona. c.l.