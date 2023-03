La Primavera insegue un altro exploit sul campo del Vicenza

Trasferta veneta per la Primavera della Reggiana. Archiviato lo splendido successo sulla capolista Genoa, che ha interrotto l’imbattibilità dei rosso-blu, la formazione di Bertoni e Costa vuole proseguire nella propria corsa salvezza nella sfida in programma alle 14,30 a Caldogno col Vicenza, nono in graduatoria: un risultato positivo permetterebbe, oltre a continuare nella striscia positiva, di mantenere a distanza l’ultima piazza, occupata a -4 dal Pordenone.

Sempre nella giornata odierna, ma alle 17,30, trasferta nel capoluogo per l’Under 13, impegnata coi pari età del Bologna.

Domani il resto del programma: alle 10 a Nonantola derby col Modena per l’Under 14, mentre alle 12 a Castelvetro l’Under 16 riceve il Rimini.

Trasferte marchigiane per Under 15 e Under 17, che alle 12 e alle 15 affrontano la Fermana.