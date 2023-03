L’Unahotels accende la luce in fondo al tunnel

TRIESTE 75 UNAHOTELS 80 PALLACANESTRO TRIESTE: Davis 23 (49, 38), Bartley 27 (610, 37), De Angeli (02 da 3), Spencer 8 (46), Terry 1 (02 da 3); Hudson 2 (12), Ruzzier 4 (12, 01), Campogrande 2 (11, 01), Vildera (01), Lever 8 (24, 12). N.E. Bossi, Rolli. All. Legovich UNAHOTELS: Cinciarini 15 (12, 35), Anim 12 (15, 37), Olisevicius 13 (35, 03), Hopkins 10 (12, 24), Diouf 9 (44); Senglin 16 (26, 44), Lee, Strautins 2 (13, 02), Reuvers 3 (01, 13), Vitali (01 da 3). N.E. Cipolla e Stefanini. All. Sakota Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Patti NOTE - Parziali tempi: 16-24, 38-35, 57-61. Tiri liberi: Trieste 1624, Unahotels 1112. Falli tecnici a Legovich al 26’26 (42-50) e a Sakota al 27’37 (47-53) e 32’28 (62-67) con conseguente espulsione del coach reggiano. Uscito per 5 falli Reuvers al 37’37 (69-70). Rimbalzi 38-34 per l’Unahotels. di Daniele Barilli Una luce in fondo al tunnel. Poco più di una lanterna. Fioca e tremolante. Ma è pur sempre una luce. Dopo aver viaggiato per cinque mesi al buio dentro un tunnel che pareva senza fine, l’Unahotels ieri sera ha acceso la prima, vera, luce della sua stagione. L’ha accesa, quella luce, con una difesa solidissima in cui ha tolto quasi tutte...