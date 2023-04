Mastrangelo firma per due squadre Ora va a Porto Viro poi a Taranto

Nuova avventura per Vincenzo Mastrangelo (nella foto). Dopo aver rescisso l’accordo con la Kemas Lamipel Santa Croce all’indomani della sconfitta nella penultima giornata di Serie A2 proprio nella "sua" Reggio Emilia, l’ex tecnico della Conad ha ufficializzato l’approdo nella prossima stagione in Superlega alla guida di Taranto.

Prima, però, guiderà nei playoff di A2 la Delta Group Porto Viro, dove ha rilevato pro-tempore Matteo Battocchio, esonerato nonostante un ottimo terzo posto al termine della regular season e prossimo ad accordarsi per il 202324 con Cuneo. Mastrangelo, in Veneto, ritrova Fefè Garnica, esperto palleggiatore italo-argentino che lo scorso anno fu capitano proprio della Conad nella cavalcata verso l’accoppiata campionato-Coppa Italia: nei quarti Porto Viro affronterà Bergamo dove giocano due atleti che il tecnico pugliese conosce molto bene, ovvero Held e Cominetti.

Non sono mancate, nell’ambiente del volley, le polemiche per questo incarico temporaneo, visto il recente divieto per gli allenatori di allenare in contemporanea club e nazionali, ma liberi di cambiare squadra a stagione in corso.