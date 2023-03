Scandiano vince e oggi sfida la capolista

Assalto alla capolista. Non c’è tempo di godersi la prima vittoria, dopo sei sconfitte, per Scandiano (12) che alle 21.15 affronta al palaRegnani la Magika Castel San Pietro (22) nell’anticipo della 3ª di ritorno della Poule Playoff. Le biancoblu sono galvanizzate dal largo successo ottenuto sull’ostico campo di Rimini e devono dare continuità come conferma la vice-coach Licia Corradini. "Veniamo da una bella vittoria, una partita dove abbiamo giocato e segnato con continuità. Al di là delle percentuali però, dovremo essere brave a replicare l’applicazione mentale, anche perché Magika è squadra completa e di ottimo livello, con talento e fisicità".

Scandiano (Emma Meglioli 24, Fedolfi 16, Balboni 12) aveva fatto il blitz in Romagna per 56-86 segnando a raffica dalla lunga distanza, tenendo sempre in mano il match (19-29, 34-42, 52-63).

Sconfitta casalinga, invece, per la Chemco Puianello (18) contro Forlì (10) per 59-65. Dopo aver rincorso per tutto il match (13-17, 24-38, 38-50 i parziali), le gialloblù (Manzini 18, Dzinic 12, Dettori 12) chiudono le maglie difensive e mettono il naso avanti sul 59-58, ma nel finale sono decisivi i canestri di Valensin, top-scorer del torneo.

c.c.