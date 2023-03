Tennis: ecco i vincitori del tornei disputati ad Albinea e Novellara

Sono Beatrice Ferretti (TC President Parma) ed il padrone di casa Giacomo Zanichelli ad imporsi nel Rodeo Spring Weekend "Trofeo Mussini Vini" andato in scena al CT Albinea. La prima, testa di serie numero 1 del seeding, ha portato a casa il successo nel tabellone femminile con un netto 4-1, 4-0 sulla compagna di circolo Annalisa Bricoli, che in semifinale aveva fatto fuori la numero 2 Emma Chiesi (CT Albinea); il tabellone maschile, invece, ha visto Zanichelli emergere dalla parte bassa del tabellone, superando poi in una finale tutta casalinga l’outsider Riccardo Angelo Mara, che nel turno precedente aveva eliminato il favorito Cristian De Sando (TC Fidenza). A Novellara, invece, è andato in scena il primo trofeo "CT La Rocca" riservato alla quarta categoria, con 72 atleti ai nastri di partenza: il primo posto è andato, a sorpresa, a Guido Stori (CT Poggio Rusco), che ha avuto la meglio in una finale decisamente combattuta su Alessandro Pecorari (Sporting Carpi), battuto 2-4, 4-1, 7-4.