Un anno fa il grave infortunio, ora il trionfo Cigarini racconta 12 mesi con due fotografie

"Trova le differenze" con un post su Instagram.

Ieri il centrocampista della Reggiana Luca Cigarini ha ‘esorcizzato’ l’infortunio al ginocchio che gli era capitato proprio un anno fa (17 maggio 2022) nella maledetta trasferta a Salò per la gara di andata dei playoff.

A distanza di 12 mesi le cose sono cambiate (un bel po’…) in meglio e ‘Ciga’ si è perfettamente ristabilito lavorando come un dannato in estate e alla fine ha raggiunto quello che era il suo obbiettivo: portare la Reggiana in Serie B. Ora manca ‘solo’ l’altra parte del sogno: mantenerla in categoria e poi chissà… Mai porre limiti alle ambizioni, pur restando con i piedi per terra.