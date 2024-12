Unahotels-Varese 97-80: sesta vittoria di fila per Reggio

Reggio Emilia, 22 dicembre 2024 – Sesta vittoria di fila in campionato per la Unahotels che sbriga d’autorità la pratica OpenJobMetis Varese guidando la contesa per tutti i 40’. E la batte anche sul terreno più congeniale ai lombardi, quello del ritmo. Match-winner della contesa un eccellente Cassius Winston, autore di una doppia-doppia tra punti e assist, ben coadiuvato da un coriaceo Barford e dai lunghi.

Grande prova, in generale, di tutta la truppa di Priftis, con ben sei uomini in doppia cifra. Prima della partita minuto di silenzio in memoria di Sandro Crovetti, storico dirigente di basket reggiano recentemente scomparso, poi via alle danze sul parquet. Come si prevedeva partita ad alto ritmo con l’Unahotels che pur non rinunciando al contropiede contiene la velocità ospite, fermandone anche in modo abbastanza costante il potenziale offensivo ed esercitando, nel primo periodo, quella che nel calcio viene definita come “supremazia territoriale”.

Chiudendolo in vantaggio di cinque lunghezze. Nel secondo quarto il collettivo biancorosso continua a lavorare con adeguata qualità e intensità in difesa; gli ingranaggi offensivi girano invece a regime meno efficace. Tuttavia l’inerzia resta nelle mani di Winston e compagni, che toccano anche il +9. Varese però ha talento da vendere e, a dirla tutta, anche da sprecare. E così, sull’asse Alviti-Librizzi costruisce una fulminea rimonta e a metà tempo il tabellone indica uno striminzito margine per gli emiliani: 30-29. Ci pensa però uno scatenato Winston con uno dei suoi sprazzi di classe a ristabilire le distanze.

All’intervallo lungo si perviene quindi con l’Unahotels avanti di sette punti. Al ritorno sul parquet arriva un nuovo minibreak biancorosso, stavolta propiziato da un paio di palle recuperate, più "bomba”, da parte di un indiavolato Barford. L’Unahotels tocca il massimo vantaggio fino a quel momento (57-43) e costringe coach Mandole a rifugiarsi in time-out. Dal quale però l’OpenJobMetis esce senza ricevere la giusta scossa tanto che la truppa di Priftis continua a macinare gioco e superare le venti lunghezze di margine al 5’ (68-47). Agli ultimi 10’ il parziale premia 76-62 i padroni di casa. Nella frazione conclusiva Faye e compagni controllano l’andamento del match, con ordine e senza sbavature conducendo in porto una preziosissima vittoria.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 17, Gallo, Winston 21, Faye 12, Gombauld 11, Uglietti 2, Vitali 5, Faried 11, Grant 4, Chillo, Cheatham 14. N.e: Fainke e Chillo. All.: Priftis.

OPENJOBMETIS: Ehiogu 10, Alviti 15, Gray 8, Tyus 2, Sykes 4, Librizzi 10, Assui 3, Virginio, Hands 12, Johnson 16. N.e.: Carità e Fall. All.: Mandole Arbitri: Saverio Lanzarini, Fabrizio Paglialunga, Marco Vita Parziali: 22-17, 48-41, 76-62 Note: spettatori 3950; tiri da 3: Unahotels 9/25, OpenJobmetis 11/36; tiri liberi: Reggio Emilia 12/26, Varese 17/23. Usciti per 5 falli: Uglietti e Librizzi.