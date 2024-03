Volata all’ultimo gol. Bibbiano col punto in più. Ma in caso di arrivo a tre ’spareggiano’ le altre due

Nel 1983 nei cinema usciva "Una poltrona per due", film diventato da anni immancabile nel periodo natalizio. Modificandone un po’ il titolo abbiamo il perfetto slogan per definire la corsa alla vetta nel girone B di Promozione: ’Una poltrona per tre’. Quando mancano 5 giornate al gong la classifica recita infatti Bibbiano/San Polo 70, Vianese 69 e Arcetana 67. Domenica i biancoverdi hanno battuto il Bibbiano 1-0 (rigore di Bernabei), riaprendo i giochi (Vianese ok col 4-0 sulla Quarantolese). Tre squadre diverse, unite da un sogno comune: l’Eccellenza.

Bibbiano/San Polo. È la squadra che per più tempo è stata in vetta. Tra i punti di forza della squadra di Andrea Tedeschi c’è l’equilibrio: 2° miglior attacco con 61 gol e 2° miglior dato difensivo con sole 20 reti concesse. Sono 22 le vittorie, con 4 pari e 3 sconfitte. Ottima stagione per la punta Messori, con 16 gol il migliore dei suoi. Il tallone d’Achille? Le tre sconfitte sono arrivate con Arcetana (due) e Vianese (all’andata). Nei quattro scontri diretti solo un successo (1-0 sulla Vianese). Sarà l’unica con 3 trasferte nelle ultime 5.

Vianese. Sulla carta era la favorita. I 69 punti sono frutto di 22 vittorie, 3 pareggi e 4 kappao. Terza difesa con 22 reti subite, ma la forza è l’attacco con 62 gol, con gli scatenati Adusa (20 centri) e Rizzuto (16) che formano un coppia d’oro. Impressionante la marcia casalinga dei boys di Emore Iemmi: 14 partite con 13 vittorie e un pari, 36 gol fatti e 6 presi. Durante la stagione è stata anche al primo posto, per poi cedere lo scettro al Bibbiano. Ma non è finita…

Arcetana. Un caso quasi da studiare. I biancoverdi hanno la miglior difesa (16 gol concessi) e "solo" il 5° attacco con 48 centri. Imbattuti in casa, ma soprattutto imbattuti nei 4 scontri diretti: 3 hurrà e un pari. Non finisce qui: hanno perso meno di tutti, soltanto due volte (con Vezzano e Castellarano) e sono in serie positiva da ben 22 partite. L’Arcetana non perde da 163 giorni (era il 15 ottobre). La beffa? Per ora si deve accontentare soltanto della terza piazza. I 67 punti sono arrivati con 20 vittorie, 7 pareggi e 2 kappao. Andrea Paganelli può contare su Bernabei (12 gol) e Travagliati (11), ma soprattutto, come già detto, su una difesa d’acciaio.

’Spettro’ spareggio. In caso di arrivo a pari punti di due squadre è previsto lo spareggio. In caso di arrivo a tre, si guarda la classifica avulsa (quindi i soli punti ottenuti dai tre team negli scontri diretti) per determinare le migliori due che si affronterebbero poi nello spareggio. Ipotesi che il Bibbiano vuole evitare, visto che la classifica lo escluderebbe: Arcetana 10, Vianese 4 e Bibbiano 3.