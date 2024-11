A Misano si pattina sul ghiaccio. Dal 7 dicembre ecco la pista

Torna Misano on ice nel periodo natalizio con la grande pista di ghiaccio in piazza Repubblica. Con i suoi 450 metri quadrati di grandezza sarà la principale attrazione del Natale misanese che si accenderà il 7 di dicembre per chiudersi con l’Epifania. L’inaugurazione della pista dove pattinare è attesa sabato 7 dicembre alle 15. Sarà un pomeriggio di festa per le famiglie, con le esibizioni di ballo dell’Urban Project Art Center, l’arrivo di Babbo Natale, il mercatino natalizio e la merenda offerta dai Comitati cittadini.

Fino all’Epifania si potrà pattinare tutti i giorni dalle 15 alle 19,30 nei giorni infrasettimanali. Sabato, domenica e nei festivi l’orario ai amplierà con le prime scivolate dalle 10 del mattino fino alle 13, e poi ancora pattini dalle 14,30 alle 20. In occasione dell’inaugurazione del 7 dicembre è previsto nel programma degli eventi anche il tradizionale Concerto dell’Immacolata a cura del Coro Filarmonico ‘Le Voci Liriche’, nella chiesa dell’Immacolata concezione.

Otto giorni più tardi, il 15 dicembre, il protagonista della Festa sarà Babbo Natale e per i più piccoli ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’, mentre Teatro Moro si esibirà in ‘Airship’.

Il 19 dicembre alle 21 toccherà al saggio musicale degli allievi del Centro musicale Vivaldi al cinema teatro Astra, dove il giorno successivo, alle 17, si terrà la tradizionale cerimonia di fine anno con i saluti del sindaco Fabrizio Piccioni, le premiazioni e il brindisi degli auguri. Infine per l’Epifania il tradizionale Tuffo della Befana e al pomeriggio, in piazza della Repubblica, la ‘vecchia signora’ distribuirà la calza ai bambini di Misano.