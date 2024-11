Accademia Marignanese si avvicina al Cesena. Siglata un’affiliazione sportiva tra le società

Nuova prestigiosa affiliazione per l’Accademia Marignanese con il Cesena Calcio, società nota per i suoi risultati sportivi ed il suo storico vivaio che cresce da sempre validi giocatori ed ottimi ragazzi. "Avremo con il Cesena una collaborazione su tanti aspetti – conferma Gian Luca Giovanardi, vicepresidente Accademia Marignanese – a partire da incontri tecnici, sportivi ed educativi tra il nostro staff di allenatori e preparatori ed i loro allenatori ed esperti. Inoltre promuoveremo incontri formativi con un loro psicologo addetto alla formazione ed alla crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo. A questi incontri formativi saranno invitati anche i genitori e dunque avremo occasioni di approfondimento socio-sportivo, culturale, educativo e psicologico anche con le famiglie per un patto educativo davvero importante. E’ una formazione a cui teniamo molto per far crescere i nostri iscritti anche e soprattutto da un punto di vista umano ed etico. Infine saranno previste trasferte per i nostri iscritti e i loro famigliari presso lo stadio Manuzzi per seguire le partite del Cesena nel campionato di serie B, quando giocherà in casa. Ringraziamo per questa splendida opportunità e per questa affiliazione la società Cesena Calcio ed in particolare Fabrizio Faro, responsabile dell’attività di base della società bianconera".