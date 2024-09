Addio a Paola, ex moglie di Guerra: "Quella volta con Monica Vitti..."

Paolina non c’è più. Si è spenta ieri all’alba a 93 anni Paola Grotti, prima moglie del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, venuto a mancare nel 2012. Una morte "improvvisa. Mia mamma era una donna in salute, nonostante l’età. Non li dimostrava affatto i suoi anni, nello spirito e nel fisico. Si è sentita male due giorni fa, purtroppo non c’è stato nulla da fare...", racconta il figlio, Andrea Guerra. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro di Santarcangelo. Inevitabile che fosse così. Perché Paola, a suo modo, è stata un personaggio. "A Santarcangelo le volevano tutti bene. Una donna incredibile, che ha vissuto una vita piena e ricca di incontri speciali". Lei e Guerra si sposarono nel 1952. Paola seguì Tonino a Roma quando lui, l’anno dopo, si trasferì nella capitale per lavorare come sceneggiatore. Dal loro matrimonio sono nati Costanza (morta nel 2006) e Andrea.

"I miei genitori si sono separati che io avevo solo un anno – ricorda Andrea – Paola ha cresciuto praticamente da sola me e Costanza. Una mamma eccezionale". Per anni la Grotti è stata un’apprezzata mercante d’arte. "Era una donna geniale, colta, intraprendente. Nel periodo in cui ha vissuto a Roma, era diventata molto amica di Monica Vitti. Una volta mi raccontò delle gite fatte a Bomarzo in auto: lei, Tonino, Michelangelo Antonioni e Monica. Le chiesi: Come è possibile in auto? Chi guidava? E lei: Guidavo io, ero l’unica con la patente". In queste ore i ricordi si affollano nella mente di Andrea: "A casa nostra, a Santarcangelo come a Roma, c’era sempre un viavai di artisti, attori, registi. Anche dopo la separazione da Tonino, mia madre ha continuato a ricevere visite e a fare incontri speciali. E chiunque l’ha conosciuta, anche negli ultimi anni, si stupiva: aveva ancora lo spirito indomito di una ragazza, nonostante l’età". "Una donna solare, ironica, geniale – la ricorda l’ex sindaca Alice Parma – Una santarcangiolese vera: ha saputo unire le diverse generazioni". "Ho passato a casa di Paola momenti divertenti tra battute e ricordi di una Santarcangelo che non c’è più – dice il sindaco Filippo Sacchetti – Era una donna estroversa, forte, tenace: mancherà a tutti". Oggi chi vorrà potrà renderle omaggio nella camera ardente allestita nella sua abitazione in via E. Sancisi 1, dalle 14.30 alle 19.30. I funerali si terranno domani alle 10 al convento dei cappuccini.

Manuel Spadazzi