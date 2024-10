Addio a Roberto Gabellini. Appassionato di calcio, storica voce dello sport

Ironico e appassionato. Spesso anche controcorrente. E’ morto ieri, a 75 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, Roberto Gabellini. Impiegato di banca, giornalista da sempre. Ha raccontato gli ultimi 50 anni di sport riminese sulla carta stampata, in tv, via radio e negli ultimi anni anche sul web. Dal 1978 è stato corrispondente del Corriere dello Sport-Stadio, poi a Telegabbiano di cui nel 1980 divenne coordinatore della redazione sportiva. Qualche anno dopo sale anche sul Titano, come collaboratore dell’allora Tele San Marino. Lì, nel 1985, commenta la cerimonia di apertura della prima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, organizzata sul Titano. Quella per la Rimini calcio è sempre stata la sua grande passione. Il Rimini di ieri e quello di oggi che seguiva come opinionista di SportUp su Vga TeleRimini e poi sul web. Le diverse iniziative editoriali nel quale si è sempre lanciato con entusiasmo lo hanno portato in fretta, con il passare degli anni, anche ad esplorare i social. E’ stato tra i fondatori dei gruppi ’Cuore di Rimini’ e ’La Rimini che vorremmo’. Lo stesso nome era stato dato al movimento politico di cui era stato tra i fondatori. A lui era legata anche la pagina Cochise.news. "Figura rispettata nel panorama dell’informazione locale, Roberto si è distinto per la sua passione – dice di lui il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti – competenza e per l’integrità con cui ha sempre svolto il suo lavoro. La sua capacità di analisi, spesso contraddistinta da una prospettiva indipendente e fuori dagli schemi, lo ha reso una figura unica nel giornalismo riminese. Innamorato di Rimini e della Rimini calcio, la sua scomparsa lascia un grande vuoto. Alla famiglia, agli amici e ai colleghi va il nostro più sincero cordoglio. Buon viaggio, Roberto". "Giornata triste per Rimini – scrive sui social il coordinatore di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello – Roberto Gabellini era un militante della destra. Spesso una voce fuori dal coro, ma sempre preciso e puntuale. Il suo amore per Rimini e la Rimini calcio è rimasto sempre immutato". Il funerale sarà martedì alle 15 nella chiesa della Resurrezione alla Grotta Rossa.