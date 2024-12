Adolescenti e migranti. Psicoanalisi fuori dalla stanza

Si parlerà di adolescenti studenti e adolescenti migranti, di etnopsicologia e di antropologia psicoanalitica nell’incontro di sabato all’hotel President di viale Tripoli, intitolato "Cultura in movimento – geografie interne ed esterne", organizzato dal Centro adriatico di psicoanalisi (Cap). Tra le relazioni quella di Cinzia Carnevali, coautrice insieme alle colleghe psicoanaliste Laura Ravaioli e Sonia Saponi di ‘Racconti in cammino. Adolescenti studenti e migranti: percorsi di narrazione e soggettività’. Il libro si divide in due parti. La prima si propone di teorizzare e sostenere l’utilizzo dell’ascolto psicoanalitico al di fuori della stanza di analisi, creando esperienze cosiddette di ‘psicoanalisi applicata’. Per quel che riguarda gli adolescenti, in particolare nella scuola. In riferimento invece al mondo della migrazione, è ormai esperienza condivisa che ci sia la necessità di uscire dalla stanza di analisi per conoscere ed aprirsi ad un’alterità che ci cimenta in teorie e linguaggi da ricercare, sottolinea Manuela Martelli. La seconda parte è il racconto delle esperienze fatte, attraverso la presentazione delle voci delle protagoniste e dei protagonisti stessi.