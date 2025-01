Adria Congrex, eventi sostenibili e inclusivi

Adria Congrex, azienda riminese con oltre 30 anni di esperienza, ha chiuso il 2024 conquistando la certificazione ISO 20121 per eventi sostenibili. Questo traguardo riflette l’impegno verso una sostenibilità che integra aspetti ambientali, sociali ed economici. Con un team composto per oltre l’80% da donne e guidato da due direttrici, Adria Congrex promuove un ambiente di lavoro equo e inclusivo, valorizzando diversità e leadership femminile. Ogni evento è progettato per lasciare un impatto positivo, riducendo sprechi e supportando le comunità locali. "Creiamo esperienze che ispirano e connettono", spiega Anna Lisa Fuligni, direttrice commerciale e marketing.