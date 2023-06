Al Menì 2023 a Rimini, strade chiuse e limitazioni alla circolazione

Rimini, 8 giugno 2023 – Torna in città il 17 e il 18 giugno Al Menì, il grande circo dei sapori ideato da Massimo Bottura che quest'anno festeggia il suo decennale con un grande e simbolico abbraccio che tiene stretti e uniti, in un momento di grande difficoltà ma anche di grande solidarietà per la Romagna, tutte le eccellenze gastronomiche del territorio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione entreranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione stradale che riguarderanno soprattutto piazzale Fellini (luogo principale dell’evento) e alcune strade limitrofe.

Strade chiuse e modifiche alla circolazione

Queste le principali modifiche: Dalle ore 10 di lunedì 12 giugno alle ore 12 di mercoledì 21 giugno è stata disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, eccetto i mezzi autorizzati: - Della rotonda Grand Hotel (intera area); - Del viale Beccadelli (nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori); - Del Lungomare Tintori (nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Bianchi); - Del viale Colombo (nel tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Grand Hotel). Oltre al divieto di transito (eccetto per i mezzi autorizzati), non sarà possibile neanche sostare. Il divieto di sosta con eventuale rimozione del mezzo sarà in vigore dalle ore 6 di mercoledì 14 giugno alle ore 24 di lunedì 19 giugno anche nelle vie intorno al Palazzo del Turismo (Palazzina Roma) e alla Residenza del Grand Hotel (esclusa via Duca d’Aosta). In tale concomitanza i mezzi di trasporto pubblico di linea e il trenino stradale, qualora il loro percorso preveda fermate all’interno delle aree interessate dalla chiusura totale al traffico effettueranno delle deviazioni di percorso con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.