Al Mèni 2023 Rimini, cibo ‘stellato’ a prezzi low cost in piazza Fellini

Rimini, 7 giugno 2023 – La carica di arte culinaria e poesia di ‘Al Mèni’ (in dialetto romagnolo ‘le mani’) ideato da Massimo Bottura insieme a CheftoChef emiliaromagnacuochi, Rimini Street Food, Slow Food Emilia Romagna e al Comune torna a Rimini il 17 e 18 giugno per un’esplosione di sapori con una ‘sfilata’ dei migliori prodotti del territorio. Appuntamento in piazzale Fellini dove dodici dei migliori talenti della cucina, fra cooking show e piatti stellati, si ritrovano nel clima di una grande festa del gusto nel Lungomare che per eccellenza “fa sognare”.

Il tema di questa decima edizione sarà il Mediterraneo che non è solo il mare, ma anche le isole che circonda, le coste che lambisce, luogo di incontro e scontro fra popoli e culture e, ovviamente, dei loro cibi. All’interno del “Circo 8 e ½ dei sapori” (tendone bianco e rosso e omaggio allo spirito visionario di Fellini) i dodici chef stellati si alterneranno nella grande cucina a vista per ideare e creare piatti irripetibili. Il tutto a prezzi da street food. Anche fuori dal tendone il cibo la farà da padrone assoluto: sul lungomare infatti sfilerà il Mercato dei produttori di eccellenza mentre al Parco Fellini gli artigiani di Matrioska si daranno appuntamento per presentare il meglio della loro creatività fatta rigorosamente a mano fra alto artigianato e oggetti di design.

Chiuderà la kermesse uno spettacolo sui prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna che vanta la più alta concentrazione al mondo di questi riconoscimenti: il pubblico sarà infatti invitato a riflettere e a toccare con mano i temi che riguardano i nostri mari, le nostre terre, il nostro cibo e i legami che tutto ciò ha creato fra i popoli.

“Al Meni – commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – raccoglie da dieci anni in un’unica piazza un grande incontro di eccellenze che riunisce tutte le realtà dell’Emilia Romagna. Realtà che oggi sono in un momento di grande difficoltà dopo l’immensa tragedia che ha colpito il cuore dell’Italia e intorno alle quali vogliamo stringerci e far sentire la nostra vicinanza attraverso iniziative di beneficienza che l'amministrazione e gli sponsor stanno organizzando”. Programma completo su www.almeni.it