Frecce Tricolori a Rimini 11 maggio, orari e programma

Rimini, 8 maggio 2025 - Domenica 11 maggio, il lungomare si trasformerà in un teatro a cielo aperto per il grande ritorno del Rimini Air Show 2025, evento simbolo di passione, coraggio e orgoglio nazionale. La Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà l’aria con la grazia e la potenza che da sempre la contraddistinguono, disegnando figure impossibili, ricami d’alta quota che sfidano gravità e logica. Ogni virata, ogni incrocio, ogni passaggio radente sarà un battito di cuore per i migliaia che affolleranno la spiaggia.

Le Frecce Tricolori, spettacolo e adrenalina (foto di repertorio)

E’ dunque tutto confermato e c’è grande attesa per questo evento che partirà fin dal sabato pomeriggio quando il cielo sarà solcato dalla Pan per le prove, con le sue fantastiche evoluzioni ma con fumi bianchi che l’indomani tingeranno il cielo di tricolore. L’evento organizzato dall’Aero Club di Fano, la domenica vedrà esibirsi aerei, elicotteri e paracadutisti davanti al tratto di costa che va dal porto canale a piazzale Marvelli, iniziando alle 15 e proseguendo fino alle 17 quando arriveranno le Frecce Tricolori con il pilota fanese Luca Battistoni, pony 8, coinvolto nell’incidente a Pantelleria.

In attesa della pattuglia nazionale, a dare spettacolo saranno Cessna, Aermacchi Mb 308, l'elicottero AgustaWestland AW139 dell’Aeronautica, il lancio dei paracadutisti, l’'MH-169A è un elicottero bimotore leggero della Guardia di Finanza, il CAP 231 velivolo acrobatico francese guidato dal noto Pierluigi Zito, diversi Yakovlev Yak in acrobatica, gli storici bimotori come iI Fokker e i Tiger month di Corrado Spagna ma anche il bellissimo e storico Spad cioè l’aeroplano di Francesco Baracca. Poi arriverà il Mangusta dell’Esercito e infine le bellissime Frecce Tricolori.

Per rivederle in Emilia Romagna, la seconda ed ultima possibilità sarà a Punta Marina il 7 giugno.