Eventi estate 2023 a Riccione: il programma

Riccione, 4 giugno 2023 – La bella stagione sotto il sole di Riccione si schiude “in riva al cuore / stretti in un abbraccio” come recitano i versi di una canzone di Giovanni Cricca, giovane talento riccionese che nei mesi scorsi ha incantato il pubblico di “Amici”, conquistando l’Italia intera e che si esibirà per la prima volta al sorgere del sole per la prima data dell’attesissima rassegna "Albe in controluce" domenica 2 luglio 2023.

Un’estate “in riva al cuore” dell’Adriatico, simbolo di un abbraccio collettivo, mai come quest’anno forte e necessario che da Riccione abbraccia la Romagna.

La performance di Cricca rientra all'interno del nuovo palinsesto estivo riccionese presentato in conferenza stampa di cui la musica sarà inevitabilmente la protagonista, ma non solo. Da Ghemon, a Simone Cristicchi, da Max Gazzé a Carmen Consoli, dai Nomadi a Alan Sorrenti, da Frida Bollani Magoni a Angelica, fino alla Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra, solo per citarne alcuni.

Cricca torna nella sua Riccione, in riva al cuore: 4 giugno

La bella stagione si inaugura simbolicamente oggi, domenica 4 giugno, alle 18:30, in piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo, In riva al cuore della città, con uno showcase evento unico che vedrà protagonista Giovanni Cricca, giovane talento riccionese in conversazione con la sindaca Daniela Angelini. Sarà un incontro informale e affettuoso, tra parole e musica, con la conduzione della giornalista radiofonica Catia Demonte, dedicato ai progetti, alle aspirazioni e ai sogni delle nuove generazioni e di una città che si sta apprestando a vivere un’estate attesa come mai.

Nomadi Sessanta, la festa: mostra, incontro e concerto: dal 9 all’11 giugno

Tre giornate di eventi per il sessantesimo compleanno dei Nomadi. Il popolo del gruppo musicale tra i più longevi al mondo arriverà da tutta Italia (e non solo) a Riccione per trascorrere tre giorni in compagnia di Beppe Carletti e degli altri grandi protagonisti di una storia musicale unica. Da segnalare al riguardo: La mostra di Augusto Daolio. Dal 9 all’11 giugno a villa Mussolini il pubblico potrà visitare la mostra “Augusto Daolio. Uno sguardo libero” dedicata al celebre cantante del gruppo che restituisce l’immagine di Daolio non solo come quella di un grande musicista, ma anche come scrittore, artista e uomo della sua terra. Il percorso espositivo, sarà arricchito da 29 opere pittoriche personali contestualizzate grazie a fotografie, schizzi, frasi, note e altri materiali (alcuni mai esposti pubblicamente) recuperati dai diari di Daolio e dai testi delle sue canzoni. Venerdì 9 giugno alle ore 21 sempre nel parco di Villa Mussolini ci sarà il momento del racconto di questi sessant’anni di storia con Beppe Carletti e Gianluca Morozzi, autori del libro “Una voglia di ballare che faceva luce. Il romanzo di noi Nomadi”, che ripercorre l’intera carriera della band, con successi, rinascite, ricordi e soprattutto musica. La stessa che continua a far emozionare diverse generazioni. Il concerto. Sabato 10 giugno alle 21 inizierà il concerto della band a cui da sfondo alla serata farà l’inaugurazione del nuovo palcoscenico di piazzale Roma: un happening che muove il pubblico di tutte le generazioni e che le canzoni dei Nomadi sanno da coinvolgere da sempre.

La prima volta di “Insieme nel Parco degli Olivetani” : 11 giugno

Performance e spettacoli, sport e giochi, laboratori e ludobus, mercatino biologico, cibo di strada e musica dal vivo. Domenica 11 giugno dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte Riccione si stringe in una festa di città, un abbraccio collettivo e simbolico: “Insieme nel Parco”, iniziativa pensata e organizzata in modalità intersettoriale dal Comune di Riccione che unisce realtà sociali, società sportive e associazioni culturali del territorio in un momento di divertimento e partecipazione.

La Festa del Bagnino: 15 giugno

La tradizione di Riccione si celebra anche con l’attesa e amata Festa del Bagnino che quest’anno andrà in scena la sera del 15 giugno nel Piazzale del Porto, con la tipica rustida di pesce azzurro a cura della Cooperativa Bagnini di Riccione. Un appuntamento che da cinquantanove anni caratterizza l'inizio della stagione estiva e che affonda le sue radici nell’8 giugno 1964, quando a un anno esatto dal fortunale che colpì la nostra costa, devastando e rasando al suolo tutte le strutture, si decise di ringraziare i turisti che aiutarono a ricostruire la spiaggia in tempi record con una festa.

Riccione Summer Jazz: 23 e 24 giugno e 25 e 26 agosto

Novità di quest’estate sarà il Riccione Summer Jazz: la città vanta una lunga tradizione di jazz avendo ospitato alcuni tra i più grandi jazzisti italiani nelle calde serate estive dei tanti dancing e locali notturni della città negli anni ‘60 e ‘70. Con la stessa passione dell’epoca la nuova rassegna inedita spazierà dallo swing al be-bop, aprendosi alle contaminazioni di blues, classica, jazz rock e fusion. La rassegna di concerti avrà come palcoscenico il piazzale Ceccarini, e sarà scandita da quattro appuntamenti ad ingresso libero, il 23 e 24 giugno e il 25 e il 26 agosto. Apriranno il Riccione Summer Jazz il 23 giugno i Quintorigo con Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo, proponendo “Mingus. La storia di un mito”, una rilettura moderna ed affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus. Il giorno dopo la scena sarà tutta della Andrea Mingardi Band per un tributo al genio di Ray Charles. Il 25 agosto Alessandro Quarta Quintet delizerà il pubblico con un incredibile viaggio musicale tra i vari mondi sonori passando dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Concluderà la rassegna James Senese, icona e irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.

L’arte di essere animale, solidarietà e impegno civile: dal 23 al 25 giugno

Il 23 giugno, nel parco di Villa Lodi Fè, inaugura “L’arte di essere animale”, attività e iniziative a favore della raccolta fondi per il Canile comunale di Riccione. Un weekend dedicato agli animali che vivono in casa e a quelli che una casa non ce l’hanno ancora. Si tratta di un progetto di rete, nato dalla collaborazione e dalla sinergia di tre importanti realtà cittadine: l’associazione Centro Arti Figurative, l’associazione “E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz e l’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca. Il parco si animerà con tante e diverse iniziative: esposizione di opere pittoriche dedicate agli animali realizzate dagli artisti del Centro di Arti Figurative, stand e info point per poter avere informazioni su tutto ciò che riguarda gli animali domestici, attività laboratoriali, passeggiate con i cani, di proprietà o del canile e incontri divulgativi.

Riccione Family Circus guest Lucilla e Pane, burro e burattini: l’estate dei bambini dal 27 giugno al 29 agosto

Riccione pensa anche ai più piccoli e offre un calendario ricco di appuntamenti: dal 27 giugno al 29 agosto al Parco degli Olivetani tornano infatti gli spettacoli di Riccione Family Circus con un appuntamento speciale l’11 luglio quando in città arriverà Lucilla, la cantante coloratissima e tanto amata dai bambini. Dal 28 giugno al 23 agosto la compagnia teatrale Fratelli di Taglia propone la rassegna diffusa di teatro d’animazione nei quartieri di Riccione, “Pane, burro e burattini”. Dal 4 luglio al 31 agosto, ogni martedì e giovedì, appuntamento con la cultura in riva al mare con le proposte a cura della Biblioteca comunale e del Museo del Territorio.

Albe in controluce, concerti al sorgere del sole: dal 2 luglio al 13 agosto

Il respiro del mare d’estate si accorda con i suoni di uno degli appuntamenti più amati e seguiti dell’intero palinsesto, Albe in controluce: concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione in programma ogni domenica dal 2 luglio al 13 agosto. La rassegna, attesa e amata da turisti e residenti, è divenuta cifra identitaria dell’estate adriatica. Grandi artisti della scena musicale si esibiscono in quel tempo sospeso in cui l’incanto del mare è accarezzato dalle prime luci del sole e i concerti a cielo aperto, in riva all’Adriatico, restituiscono un’atmosfera unica e offrono a tutti l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile. Tra i protagonisti (il programma non è ancora completo) spiccano: Cricca, Alan Sorrenti, Angelica, Nino Buonocore, Simone Cristicchi e Ghemon. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Festival del Sole: dal 2 al 7 luglio

La sedicesima edizione del Festival del Sole, rassegna internazionale di ginnastica acrobatica a gruppi, torna dal 2 al 7 luglio in piazzale Roma con musiche e coreografie che daranno vita a uno spettacolo unico in Italia. L’appuntamento si conferma centrale nel panorama sportivo internazionale con 2.200 iscritti provenienti da 16 nazioni e oltre 15mila presenze sul territorio durante tutta la settimana del Festival. Ancora una volta verrà promossa un’idea “diversa” di sport: un evento non agonistico, senza classifiche né giudici ma all’insegna del divertimento e del benessere dove tutti sono i benvenuti. Ciné, il grande cinema a Riccione: dal 4 al 7 luglio

Dal 4 al 7 luglio tornano le giornate di cinema di Ciné – Giornate di cinema

L’appuntamento estivo dell’industria cinematografica nazionale si rivolge al grande pubblico con un programma di eventi culturali e spettacoli aperti alla città. Una settimana di eventi speciali e progetti di animazione, anteprime e retrospettive d’autore, che hanno luogo in Piazzale Ceccarini, al Cinepalace e al Palazzo dei Congressi, in collaborazione con le principali società di distribuzione. Anche quest’anno Ciné ripropone il progetto di cinema dedicato ai giovani, nato nel 2017, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Al centro di tutto, una novità che accomuna il senso di accoglienza della città di Riccione e dei giurati di Giffoni: le famiglie del territorio apriranno le porte delle loro case “adottando” ragazzi e ragazze di altre regioni d’Italia, proprio come accade durante il festival campano.

La Notte Rosa con Carmen Consoli: sabato 8 luglio

La Notte Rosa si tinge di poesia con Carmen Consoli in concerto sabato 8 luglio dalle 22. Una Notte Rosa diversa e speciale, dove piazzale Roma si trasforma in un teatro, una grande stanza di ascolto con una proposta di qualità che richiama un pubblico amante del cantautorato.

La Madonna del Mare dal 14 al 16 luglio

Torna dal 14 al 16 luglio l’importante appuntamento della tradizione marinara, la Madonna del Mare. Riccione celebra la tradizionale festa religiosa e marinaresca in onore della Vergine che consolida e rinnova in uno spirito solenne il legame della città con il suo mare dedicandole il grande concerto di Frida Bollani Magoni sul piazzale del Porto. Un’antica tradizione e un giovane talento della musica italiana. Frida Bollani Magoni ha conquistato il web e il pubblico dal vivo arrivando nel 2021 a esibirsi al Quirinale, applaudita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scorsa estate ha pubblicato “Primo Tour”, album d’esordio che abbina gli interessi musicali condivisi con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani (Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato) e l’amore per i brani delle nuove generazioni (Ariana Grande, Britney Spears).

Balamondo con Max Gazzè: 22 e 23 luglio

Sabato 22 e domenica 23 luglio Riccione diventa il palcoscenico di due spettacoli evento unico di Balamondo, il progetto artistico di Mirko Casadei che riunisce artisti di fama nazionale e internazionale. Il 22 luglio Mirko e la PoPular Folk Orchestra saranno sul palco di piazzale Roma con un protagonista indiscusso della scena pop italiana Max Gazzè, in una veste inedita. Mirko insieme all’arrangiatore dell’Orchestra Casadei, Manuel Petti rivisiterà venti brani di Gazzè in chiave folk. Il 23 luglio sulla spiaggia di Riccione Mirko Casadei e la PoPular Folk Orchestra salutano il sorgere del sole con un altro ospite musicale che presto verrà annunciato.

Deejay On Stage con i più grandi protagonisti della musica italiana: dal 29 luglio al 24 agosto

Torna dal 29 luglio al 24 agosto il format riccionese firmato Radio Deejay di Deejay On Stage, contest musicale riservato ai giovani artisti emergenti che si esibiranno sul palco di piazzale Roma, insieme alle serate evento in compagnia di ospiti acclamati a livello nazionale e internazionale. Tantissimi i giovani che manifestano interesse a partecipare al contest, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tanti quelli che hanno già partecipato a talent come “Amici”, “X-Factor”, “Sanremo Giovani” e altri programmi televisivi nazionali. Sono state quasi cinquecento le proposte arrivate da tutta Italia nel 2022 per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio – un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore, sia per l’importanza del palco. Quest’anno saranno dieci le date evento unico con la direzione artistica di Linus e il coordinamento di Rudy Zerbi che presenterà insieme a Andrea & Michele e a Gianluca Gazzoli gli ospiti con le hit dell’estate 2023.

Le grandi mostre di Robert Doisneau e Robert Capa: apertura al pubblico il 22 giugno

Appuntamento con l'arte internazionale con due grandi mostre fotografiche iconiche e senza tempo. Dopo il grande successo della mostra “Frida Kahlo. Una vita per immagini”, dedicata alla celebre artista messicana Frida Kahlo, immortalata in oltre cento scatti realizzati da alcuni tra i più celebri fotografi del suo tempo, si consolida sempre più il rapporto di collaborazione della città di Riccione con Civita Mostre e Musei in collaborazione con Maggioli Cultura. Grazie a questo e ad altri progetti artistici, Villa Mussolini si sta accreditando sempre più come importante sede di mostre e appuntamenti sul territorio nazionale. La nuova stagione espositiva si apre (con data di inizio 22 giugno e di chiusura 12 novembre 2023) con l’esposizione “Un certain Robert Doisneau”, mostra dedicata al grande fotografo francese e autore del famoso scatto “Bacio all’Hotel de Ville” che sarà possibile ammirare insieme ad altri suoi capolavori. L’esposizione è curata dall'Atelier Robert Doisneau e realizzata a partire dalle stampe originali della collezione per un risultato di oltre 140 immagini in bianco e nero e a colori, dagli anni '30 fino alla fine degli anni ‘80. Dal 26 novembre 2023 all’1 aprile 2024 sempre a Villa Mussolini sarà visibile al pubblico la retrospettiva di Robert Capa, figura di spicco del fotogiornalismo del ventesimo secolo con oltre 100 fotografie in bianco e nero, che il fotografo, fondatore di Magnum Photos nel 1947 insieme a Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e William Vandivert, ha scattato dal 1936 al 1954, anno della sua morte in Indocina.