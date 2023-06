RiminiWellness 2023, le forme del benessere

Rimini, 1 giugno 2023 – Partiti. Ora si suda. Rimini Wellness questa mattina ha avviato la 17esima edizione della kermesse dedicata a fitness, benessere e sport con la ’prima volta’ degli stati generali del settore a Rimini.

Poi l’apertura ufficiale della manifestazione di Ieg, con l’ad Corrado Peraboni a ricordare che "per 4 giorni Rimini Wellness trasforma il quartiere fieristico e la città nella palestra a cielo aperto più grande al mondo. Una definizione che scatta una fotografia precisa dell’impegno e dell’attenzione dedicata a una manifestazione che si rinnova anno dopo anno e tornata ora al suo pieno splendore".

All’inaugurazione anche Matteo Migliano, vicepresidente vicario Federazione danza sportiva, Gilberto Gibilisco, campione mondiale di salto in alto 2003, e Marcelo Capitani, numero uno del Padel in Italia.

“Rimini Wellness è un appuntamento cruciale e simbolico per la città – ha sottolineato in apertura l’assessore Roberta Frisoni – che di fatto apre la stagione estiva. Un motivo d’orgoglio per il territorio, che quest’anno ci rende doppiamente felici perché dimostra la capacità e la volontà di ripartire a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito la Romagna".

“Da ormai alcuni anni abbiamo capito quanto lo sport e le attività sportive possano essere un traino per la promozione del Paese – ha aggiunto Lorenzo Angeloni, direttore generale Promozione Sistema Paese del Ministero Affari Esteri – non solo per i grandi risultati raggiunti dai nostri sportivi, ma come ulteriore leva per attirare l’attenzione sull’Italia. Ogni volta che partecipo a un evento fieristico provo un senso di orgoglio perché vedo come l’aiuto pubblico e il dinamismo dell’impresa italiana sia un binomio vincente".

In fiera, nei quattro giorni, in programma oltre 1.500 ore di allenamento e 200 di appuntamenti settoriali, con 28 padiglioni (l’intero quartiere fieristico) occupati e 170mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor.

Per il mondo business attese delegazioni provenienti da oltre 70 paesi che incontreranno 300 brand espositori "per un’opportunità unica di networking, formazione e aggiornamento di tutti i professionisti e gli operatori dello sport e del benessere in movimento".