Oltremare, un villaggio per la coppia di youtuber “DinsiemE”

Rimini, 22 marzo 2024 – Gli youtuber DinsiemE sbarcano ad Oltermare e presentano un’area interamente dedicata all’universo kids: il MegaGame Village. Il parco tematico di Riccione si arricchisce di un nuovo spazio, il primo in Italia, dedicato ai due creator digitali Erick e Dominick.

I due collaborano da tempo con Oltremare per eventi primaverili ed estivi e cercavano proprio un parco divertimenti dove realizzare un grande sogno: costruire uno spazio tutto loro per far divertire i più piccoli. In meno di trenta giorni l’area del vecchio globo del parco è stata riqualificata e tematizzata per creare uno spazio di trecento metri quadri dai colori sgargianti. All’interno saranno allestiti spazi giochi e aree espositive dove i piccoli ospiti potranno conoscere da vicino il mondo DinsiemE e della loro serie tv MegaGame.

Il programma televisivo si svolge tra mille avventure dei due protagonisti e il MegaGame Village prende proprio spunto da qui. I giocatori si muoveranno lungo un tabellone gigante fatto di quaranta caselle e lanceranno un dado, affrontando le sfide del percorso per arrivare alla vittoria finale.

All’interno dello spazio saranno presenti riproduzioni giganti dei personaggi dello show come i protagonisti Erick e Dominick, il dottor Giniu e il dottor Timoti.

A dare il benvenuto agli avventurieri ci saranno decine di oggetti che provengono direttamente dal mondo DinsiemE. "Amiamo i parchi divertimento e questa per noi è la realizzazione di un sogno - commentano Erick e Dominick - In questi anni di collaborazione con Oltremare ci siamo sempre sentiti come a casa. Adesso che verrà ospitata un’attrazione dedicata al nostro universo, possiamo dire che questa è casa nostra e dei Dinsiemini. Siamo entusiasti di MegaGame Land e onorati di aver trovato un partner come Costa che ci accompagnerà in questo importantissimo progetto".

L’azienda che gestisce Oltremare investe da tempo nel settore digital, grazie alle collaborazioni nazionali ed internazionali con piccoli e grandi creator e talent.

"Selezioniamo con cura i protagonisti, in base a target e mission per ogni parco di riferimento - spiega Patrizia Leardini, direttrice del gruppo - Quelli amati dalla generazione Z e Alpha, quelli dedicati al settore travel e naturalmente quelli amati dai bambini". L’iniziativa dedicata al mondo kids arriva in occasione della ventesima stagione di Oltremare e verrà inaugurata l’1 aprile.