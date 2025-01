Al Palazzo del turismo va in scena un grande classico del dialetto

Round Table 49 e la compagnia Quei dal Funtanele propongono una serata di teatro e beneficenza. Giovedì alle 21, al Palazzo del Turismo, andrà in scena ‘Pidriul e i su fiul’, la commedia dialettale in tre atti di Giuseppe Lo Magro, interpretata dalla storica filodrammatica che da anni regala al pubblico riccionese momenti di divertimento in dialetto celebrando la tradizione. La scelta della commedia è un omaggio alla lingua e alla cultura locale, ma anche un ricordo del suo autore, Giuseppe Lo Magro, scomparso lo scorso giugno. Lo Magro, storico presidente dell’associazione Famija Arciunesa e custode della memoria di Riccione, ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare la città attraverso le sue opere. All’interno dell’evento si svolgerà una lotteria a premi. Il ricavato della serata sarà devoluto a ‘La prima coccola’, associazione che si occupa del sostegno dei bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale.