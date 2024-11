Al Titanus Museum i racconti e i cimeli di 93 anni di pallone

A poco più di una settimana dall’inaugurazione ufficiale, ‘Sfidare l’impossibile: l’incredibile storia del calcio sammarinese’ ha già fatto il pieno di consensi. Una mostra, una storia coinvolgente che ripercorre tutti i passaggi fondamentali del movimento calcistico nella Repubblica di San Marino. Dai primi abboccamenti, circa un secolo fa, fino ai giorni nostri e passando dalle pietre miliari: l’ascesa di Massimo Bonini, i debutti in campo europeo di club e Nazionale, il successo con il Liechtenstein e i record raccolti entro e oltre i confini nazionali. Tutto fruibile in un’opera innovativa con voci narranti, testimonianze dei protagonisti, video, foto e materiali multimediali. "È stata una settimana intensa, ma gratificante – fanno sapere dal Titanus Museum, dove è possibile visitarla – L’installazione dedicata al calcio della Repubblica di San Marino è piaciuta molto, risultando emozionante e coinvolgente per tutti i visitatori, per la maggior parte tifosi, arrivati in territorio per San Marino-Gibilterra". Basti pensare che solo nel primo weekend di apertura, oltre la metà degli ingressi è stata di persone che avevano assistito all’incontro del San Marino

Stadium, attivando così la scontistica dedicata. Il principale punto di contatto, in particolar modo per il pubblico straniero, si è confermato essere il mondo dei social network.

"Tanti turisti e tifosi europei sono venuti a conoscenza di Titanus Museum tramite le iniziative social, altri semplicemente trovandoselo davanti durante una passeggiata in centro storico. In attesa che anche il pubblico sammarinese si interessi appieno a quest’opera senza precedenti in territorio, rileviamo i riscontri emozionati di chi ha già potuto immergersi in ‘Sfidare l’impossibile: l’incredibile storia del calcio sammarinese’". Affianco all’opera multimediale trova spazio anche una sezione con cimeli significativi del calcio sammarinese. Per toccare con mano (o quasi) autentici tasselli del puzzle che compone una ‘incredibile’ storia di sport, uomini e sfide da oltre 93 anni a questa parte.

Inoltre, nel Corner shop del museo, è stato realizzato un angolo dedicato all’abbigliamento, agli accessori ed ai gadget ufficiali della Federazione sammarinese giuoco calcio.