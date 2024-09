Alla ricerca della bellezza con il filosofo Diego Fusaro

Domenica sera all’arena Francesca da Rimini terzo e ultimo appuntamento con il festival Suoni e parole, un simposio sotto la luna. La rassegna, che è realizzata dall’Accademia del melo silvestre in collaborazione con Regione, Comune e la clinica Merli e coordinata dal cantante e musicista, ha organizzato a Rimini nei mesi scorsi i concerti di Peppe Servillo e Morgan. Domenica il gran finale con il filosofo Diego Fusaro. Sarà un momento di dialogo e riflessione, "per conoscere meglio sé stessi, come direbbero gli antichi greci", spiegano gli organizzatori. La ricerca della bellezza sarà l titolo della serata. Fusaro non sarà da solo sul palco. Ad accompagnarlo, per tutta la durata dello spettacolo, ci saranno lo stesso Bellavista, e la musicista Maria Laura Berardo, che suonerà al piano per l’occasione il Nuevo tango di Astor Piazzolla.

La serata sarà quindi un vero e proprio ‘simposio’ tra filosofia e musica: l’unione tra pensiero e arte, intesi come due binari che parallelamente vadano entrambi alla ricerca della bellezza. Ma non solo. Diego Fusaro incentiverà gli spettatori a riflettere anche sul legame inscindibile che c’è tra l’arte e la scienza, perché "già Leonardo Da Vinci pensava potessero camminare, simbolicamente, per mano". E come in un viaggio, dalla filosofia si passerà, nella parte finale dell’evento, al ritorno della grande musica. Per l’occasione verranno infatti presentati brani che hanno segnato la storia della musica: dai Depeche mode agli U2 passando per le composizioni operistiche di Mozart a quelle di Rossini e Puccini. La serata all’arena Francesca da Rimini prenderà il via alle 20,30, l’ingresso è libero previa prenotazione telefonica al numero 377.9887578 o al 0546.1860017. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro degli Atti di Rimini.

Aldo Di Tommaso