Allarme furti a Villa Verucchio: "Ripulite le case di via Balboni"

Un’intera via bersagliata dai soliti ignoti. Le case tra il civico 5 e il 35 di via Padre Mario Balboni, a Villa Verucchio, hanno subito furti, e in qualche caso i ladri sono al secondo giro. Al civico 25, ad esempio, i ladri sono andati 3 volte: un colpo a segno e 2 a vuoto. Tra i residenti crescono timori e sconforto. Il buio totale in quest’area facilita l’intrusione dei malviventi e offre loro vie di fuga. Si tratta di un sentiero storico molto frequentato dai residenti, che è anche un tratto del percorso dei pellegrini del cammino di San Francesco. La raffica di furti in via Balboni è finita in consiglio comunale. A portarla è stato Piero Canarini. "Le denunce e le segnalazioni fatte si sono rivelate, finora, pressoché inefficaci – spiega il capogruppo di Verucchio che vorremmo, che abita nelle vicinanze – I residenti chiedono con urgenza di installare l’illuminazione pubblica. Anche se non risolverà completamente il problema della sicurezza, l’adeguata illuminazione rappresenterebbe un deterrente efficace".

Paolo Masini, assessore alla polizia locale, assicura: "Siamo costantemente in contatto con le forze dell’ordine. che stano già facendo un grande sforzo in relazione alle forze disponibili. Siamo al corrente delle criticità esistenti sul territorio e stiamo reperendo le risorse per potenziare le telecamere di sorveglianza e l’illuminazione pubblica". Altre misure richieste da Canarini sono "un presidio più accurato delle forze dell’ordine, il ripristino del sentiero in ghiaia dal tratto asfaltato fino al collegamento con il vialetto, la messa in sicurezza delle mura dei frati". Il sindaco Lara Gobbi ha recepito l’sos ed è pronto a muoversi di conseguenza. "Incontrerò a breve il nuovo comandante dei carabinieri di Novafeltria – assicura Lara Gobbi (foto) – per parlare dei furti e in generale della sicurezza nel nostro territorio".

m.c.