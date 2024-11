Allarme furti sul Titano: rubata una Mercedes

Scatta l’allarme furti sul Titano. A far alzare la guardia ai sammarinesi è un boom di episodi andati a segno tra martedì e mercoledì sul territorio della Repubblica. Nello specifico, sono almeno quattro i furti o tentativi di furto segnalati alle forze dell’ordine, con uno in un caso che ha consentito ai malviventi di mettere le mani su una Mercedes.

In questo caso specifico, intorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì appunto in località Domagnano i ladri sono riusciti ad entrare in una proprietà privata. I malviventi sono così prima riusciti ad entrare dentro l’abitazione, lì dove hanno trovato custodite le chiavi dell’automobile parcheggiata all’esterno. I ladri sono quindi usciti in giardino e hanno acceso il motore, aperto il cancello con il telecomando automatico e se la sono data a game a bordo del Mercedes rubato. Un furto di cui i proprietari si sono però accorti solo la mattina di mercoledì.

Oltre al furto dell’auto di lusso, sono altri tre i furti segnalati, avvenuti a Castello di Serravalle, dietro il San Marino Stadium, tra le vie Monia, Pelacchi e Strada Acquasalata. Nello specifico i ladri sono entrati in un’abitazione in pieno giorno mentre i proprietari si trovavano fuori per alcune commissioni e hanno portato via dalla casa diversi oggetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Gendarmeria, che stanno indagando sui diversi episodi, mentre sul Titano cresce la preoccupazione per l’allargarsi a macchia d’olio del fenomeno criminale.