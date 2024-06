Allarme spaccate a Cattolica. Bar e minimarket nel mirino

Ancora spaccate a Cattolica. Non c’è pace per le attività commerciali della Regina, che nella notte tra domenica e ieri sono state prese di mira dai soliti ignoti. Il copione è sempre lo stesso: i ladri si introducono all’interno dei locali dopo aver forzato una porta o una finestra, o magari dopo aver mandato in frantumi la vetrina, poi mettono tutto a soqquadro alla ricerca di qualcosa di valore da rubare. Nella maggior parte dei casi, si allontanano portando via poco o nulla, se non i pochi spiccioli del fondocassa. Insomma: nella maggior parte dei casi l’entità dei danni supera ampiamente il valore della refurtiva. Questa volta, stando a quanto emerse in queste ore, a finire nel mirino è stato un bar di Via Del Prete, un minimarket di via Emilia-Romagna e un altro minimarket di piazza Delle Nazioni. Le intrusioni sono state scoperte ieri mattina dai titolari all’apertura delle attività. Immediatamente è partita la segnalazione ai carabinieri, che hanno compiuto dei sopralluoghi e dato avvio alle indagini, esaminando i filmati delle telecamere.

Continua a Cattolica l’ondata di ’spaccate’ e di furti nelle attività commerciali, cominciata durante la Pasqua e poi proseguita per diverse settimane. I colpi sono stati messi a segno in diverse zone della città, dal centro al quartiere Macanno passando per la spiaggia – dove non sono mancati episodi di vandalismo, con le attrezzature degli stabilimenti balneari fatte a pezzi – al lungomare. Bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie e pasticcerie sono le categorie maggiormente flagellate dai soliti ignoti, anche se le intrusioni hanno riguardato anche lo studio di un commercialista e un’ortofrutta.