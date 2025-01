"Allarme truffe anziani nella zona del porto"

"Segnalo una truffa ad anziani zona porto Igea Marina nelle ultime 24 ore: un ragazzo, presumibilmente sui 35 anni, chiama in casa degli anziani, fingendosi un parente stretto in pericolo - che sta per essere arrestato -, chiede che vengano raccolti tutti gli averi, ori e contanti, dopo aver dato istruzioni precise. Si finge poi operatore postale e si intrufola nelle case portando via tutto". Il grido d’allarme è stato diffuso ieri dall’ex consigliera comunale e provinciale Cristina Belletti. Che aggiunge: "State in occhio se avete parenti anziani, conoscono i nomi dei parenti, sono bravi ad abbindolare". Belletti segnala che "è già stata fatta denuncia alle autorità competenti".

Un bell’esempio di ’controllo del vicinato’ quello offerta dall’esponente del Partito democratico. Tema sul quale si inaugurano, proprio mercoledì al Centro culturale Vittorio Belli di piazza Santa Margherita a Igea, la serie di incontri con la cittadinza, in varie zone del territorio, organizzati dal Comune proprio sul tema, tra gli altri, del ‘Progetto di Controllo del Vicinato’, "che consentirà ai cittadini di Bellaria Igea Marina di prendere parte attivamente all’osservazione del territorio – ha spiegato il sindaco Filippo Giorgetti – in ottica di prevenzione nell’ambito della sicurezza urbana". Un progetto annunciato dall’amministrazione a fine 2024, ora pronto a partire ed i cui dettagli verranno illustrati durante gli incontri pubblici.

’Parliamone insieme’ è il titolo del ciclo di appuntamenti. "Si tratta di incontri pubblici aperti a tutti, che si terranno in varie zone della città e con i quali diamo continuità a quelle occasioni di ascolto e di confronto pubblico che periodicamente hanno contraddistinto anche la passata legislatura – ha aggiunto il sindaco –. Un approccio che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare nella scorsa legislatura dando vita a incontri partecipati e costruttivi".