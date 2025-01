"Amo vedere i prodotti"

"Sto facendo una passeggiata proprio per scovare l’offerta migliore, quella che mi piaccia di più – spiega la riminese Lucia Semprini -. Per adesso ho preso un maglione qui in corso d’Augusto. Preferisco comprare qui rispetto all’online, mi piace vedere da vicino i prodotti, toccarli e soprattutto provarli. Poi non ci sono i problemi legati alle taglie e ai resi, quella è la cosa che mi spinge a preferire i negozi fisici. Ho aspettato questo weekend, quello dell’avvio degli sconti, per comprare quello che veramente mi serve. Ma alla fine basta un giorno di compere, non devo prendere chissà quanti prodotti. Amo anche il contatto umano e l’atmosfera che si respira in città durante i saldi, mi fa sentire parte di una comunità che riscopre la tradizione dello shopping locale".