Anteprima di ’Fav e gli altri’, il lavoro degli allievi di Sbrighi

Stasera alle 18, in anteprima al C’entro Cinema di Santarcangelo, in occasione del festival Luoghi dell’Anima, il nuovo progetto sperimentale di Maurizio Zaccaro, realizzato dagli allievi del corso di sceneggiatura e regia del Centro di Cinema e Teatro ‘La valigia dell’attore’ di Samuele Sbrighi. ’Fav’, di origini nigeriane, lavora per pagarsi la scuola di cinema che frequenta di nascosto dalla severa famiglia. Un giorno, a causa dell’aumento della retta, la ragazza si trova costretta ad abbandonare il suo sogno. Il suo insegnante Guido, per aiutarla, arriverà a lottare contro tutti. Una storia di passione e perseveranza, questa, ritratto perfetto del motto di Lvda. Ora, dopo un anno ’Fav e gli altri’ esiste. Non è più una favola, ma una solida e incredibile realtà. ‘Una storia così mi piacerebbe raccontare, un po’ vera e un po’ no…’. Una passione, questa, visibile l’8 gennaio all’open day, del nuovo corso di regia, tenuto da Zaccaro. Per maggiori informazioni tel. 3290118144

Andriy Sberlati