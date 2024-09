Appello di sindaci e imprenditori: "Hai fatto grande la nostra terra. Continua a essere protagonista"

La notizia è stata un terremoto. Tante e profonde le reazioni a Cattolica e San Giovanni, di fronte alla decisione presa da Alberta Ferretti di lasciare la direzione creativa del suo gruppo. "Alberta Ferretti è una donna sensibile e forte – dice Franca Foronchi, sindaca di Cattolica (nella foto) – che con la sua grande capacità imprenditoriale, unita a grande sensibilità e intelligenza, ha dato lustro a livello mondiale a Cattolica, al suo territorio e a tutta Italia. Un’azienda la sua che occupa tante lavoratrici e lavoratori e ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere di un territorio vasto. L’augurio, come da lei stessa ha affermato, è che il suo impegno continui come vicepresidente del gruppo Aeffe, insieme al fratello Massimo". Sulla stessa lunghezza d’onda la collega Michela Bertuccioli, la sindaca di San Giovanni in Marignano dove si trovano il quartier generale e lo stabilimento aziendale di Aeffe, che si rivolge così direttamente alla stilista: "A noi tutti sono arrivate forti le tue parole cariche di sentimenti ed emozioni, di vita e scelte personali, che grazie al tuo talento e alla tua dedizione hanno parlato al mondo non solo delle tue capacità, ma della nostra Italia. Essere il comune dove risiede la tua azienda è sempre stato per noi motivo di profondo orgoglio che si unisce alla grande ammirazione che non ha tempo, come il tuo esempio di arte e imprenditoria. Per questo ti ringraziamo e ti ammiriamo, sappiamo che continuerai a esprimerti con il tuo stile inconfondibile".

L’addio della Ferretti alla direzione creativa del brand lascia dubbi e timori tra gli imprernditori locali. "Il nostro territorio è da sempre grato a una figura come Alberta Ferretti – spiega Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori di Cattolica – ma i timori che qualcosa ora possa cambiare restano. Speriamo che ci ripensi. Per noi operatori turistici, imprenditori come la Ferretti sono fondamentali". "Il mercato internazionale nel settore della moda vive un periodo complesso e difficile – osserva Giuliano Gamboni, imprenditore cattolichino nel settore abbigliamento – Un’imprenditrice come Alberta Ferretti deve fare le sue scelte. Ma noi abbiamo vissuto grazie a lei una grande bellezza fino ad oggi, speriamo che questa splendida storia continui, e sempre con la Ferretti protagonista". In ogni caso la sua creatività resta "insostituibile". "La Ferretti è un personaggio straordinario – aggiunge Gian Franco Malaisi, amministratore delegato della Marina (il porto turistico) di Cattolica – Il suo genio e la sua originalità sono unici al mondo. L’augurio è che si riesca a preservare tutto questo, per il bene di tutto il territorio e della sua economia".

