Archeologia del gusto: al Museo del territorio i sapori antichi a tavola

A tavola con i piatti cucinati nell’Iran protostorico, o le prelibatezze della valle dello Yaghnob in Tagikistan fino ad arrivare ai cibi della tradizione buddhista antica e terminare con le pietanze di Samarcanda dopo un passaggio nelle tradizioni caucasiche. E’ il menù della nuova rassegna ‘Archeologia del gusto’, organizzata dal Museo del territorio di Riccione che si svolgerà al palazzo del Turismo con inizio alle 17,30, mentre le cene tematiche si svolgeranno all’istituto alberghiero Savioli (il 2 febbraio, 16 marzo e 6 aprile) e allo Ial (il 16 febbraio e 2 marzo). Quest’anno si andrà alla scoperta della cultura e del cibo dell’Asia. La rassegna comprende un momento di approfondimento storico-culturale insieme a storici e ricercatori e un momento conviviale con le cene realizzate dagli allievi e insegnanti dell’Istituto alberghiero Savioli. Si parte il 2 febbraio alle 17,30 con ‘L’alimentazione nell’Iran protostorico’. Seguirà domenica 16 febbraio il viaggio nella cultura e nel gusto in Tagikistan. India e Asia centrale saranno i protagonisti dell’appuntamento del 2 marzo, mentre il quarto incontro, in programma il 16 marzo, esplorerà la cultura e le usanze a tavola in Armenia e Georgia. Il viaggio nel gusto si concluderà il 6 aprile con l’ultima tappa in Uzbekistan per scoprire cucina e tradizione.